Ze hebben loslopende dino’s al eens laten zien in de Jurassic-franchise, waarin een T-Rex op zijn gemak rondwandelt door de stad San Diego, California. Bizar om te zien hoe die dino zwembadwater opslobbert als een huisdier om vervolgens een hond op te vreten. In Dominion zijn er meerdere dinosaurussen die vrij rondzwerven en het lijkt mij best bijzonder om te zien wat voor ravage ze nu zullen aanrichten. Puur vanuit wetenschappelijk oogpunt, natuurlijk.

De beschermers van deze prehistorische dieren komen weer terug, ditmaal aangevuld met oudgedienden zoals Dr. Alan Grant en Dr. Ellie Sattler uit de originele Jurassic Park. Ook Dr. Ian Malcolm laat zijn gezicht weer zien. Voorganger Jurassic World: Fallen Kingdom was positief ontvangen, maar het is de vraag of dat ook blijkt voor Dominion. Het is een flinke cast en ze hebben een belangrijke rol te spelen. Hopelijk gaat menselijk drama niet ten koste van de echte hoofdrolspelers.

Net als in Planet of the Apes is de mens niet de enige dominante soort op aarde en zullen we ons moeten aanpassen. In deze film zijn we niet per se de alfa’s van de natuurlijke wereld en is ons habitat een stuk kleiner. Misschien heeft een deel van de menselijke bevolking echt vette pech en komen de woorden van Dr. Ellie Grant uit. Deze geeft ze als reactie op Dr. Malcolm’s filosofische beschrijving van het zelfdestructieve gedrag van de mens, “God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs. God creates man, man destroys God. Man creates dinosaurs.”