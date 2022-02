Opnieuw dubbel zien in Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

Nadat het kwaad geweken was in de eerste film, keerden alle Spider-People weer terug naar hun eigen dimensie om aldaar de buurt weer veilig te maken. Echter, één van hen heeft een manier gevonden om de deuren tussen de dimensies handmatig open te gooien. In de eerste trailer voor Across the Spider-Verse zien we het vertrouwde gezicht van Gwen Stacy – ook bekend als Spider-Gwen – die ‘gewoon’ even binnenvalt bij Miles.

Volgens de IMDb-beschrijving slaan Miles, Gwen en een groep andere Spider-People de handen vervolgens ineen om een schurk te stoppen die sterker is dan ze ooit gezien hebben. Er is nog weinig bekend over hoe het plot zich daarna uitbreidt. Wel weten we al dat Across the Spider-Verse uit twee delen zal bestaan. Dat kan een goed teken zijn, want waarschijnlijk geeft dat aan dat de schrijvers al precies weten welk verhaal ze willen neerzetten en hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben.