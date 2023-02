Transformers: Rise of the Beasts herintroduceert oude bekenden

Maximals, Predacons en Terrorcons?

Toen de eerste Transformers-film in 2007 uitkwam, waren mensen sceptisch en verrast. Een verfilming van een oude tekenfilmserie van vroeger? Onder de regie van meneer Michael ‘Bayhem’ Bay kwam er een verfilming van een tv-serie die in de jaren ’80 van het vorige millennium populair was, waarvan er speelgoed verkocht werd (dat nu nog steeds populair is) en stripboeken van zijn. Was er nu echt een film nodig van deze Robots in Disguise?

Terugkijkend op welke verfilmingen er geweest zijn de laatste jaren (Detective Pikachu, Paddington, Aladdin), dan zou het niet lang duren voordat iemand een Transformers-film zou maken. Gelukkig heeft Bay de leiding genomen: hoe ongemakkelijk sommige menselijke personages ook zijn in deze films, hij laat ons zien wie de echte hoofdrolspelers zijn. Die eerste verfilming uit 2007 leverde miljoenen op en nu een zesde vervolg.

Wat kunnen we verwachten?

Na de populariteit van de eerste generatie van de tekenfilmserie (ook bekend als Transformers G1) zijn er veel meer series gemaakt. Elke serie kwam met zijn eigen speelgoedvoertuigen, iets wat heeft bijgedragen aan de populariteit. In de serie Beast Wars hadden we goedaardige zoogdieren, genaamd Maximals, in plaats van auto’s en kwaadaardige dino’s en spinnen, de Predacons, in plaats van verraderlijke straaljagers. Ook speelde deze 3D animatieserie zich niet af in een grote stad gevuld met mensen, maar op een vrij lege, onbekende planeet.

Tigatron, Ratrap, Cheetor, Optimus Primal en Rhinox

Transformer: Rise of the Beasts wordt geregisseerd door Steven Caple Jr. (Creed 2) en laat zich inspireren door de setting in Beast Wars. Wat we zeker weten is dat er meerdere goede Maximals uit die serie te zien zijn: de gorilla Optimus Primal (Ron Perlman), de neushoorn Rhinox (David Sobolov die de rol ook insprak in Beast Wars), de valk Airrazor (Michelle Yeoh) en de cheetah Cheetor (vooralsnog heeft deze geen sprekende rol). Over hun aartsvijanden, de Predacons, is nog niks bekend. Ik ben heel benieuwd wie erin komt en welke vorm ze zullen aannemen. Wat wel bekend is, is dat een andere vijandige factie in deze film voorkomt: de Terrorcons. De slechte Terrorcons staan in deze film onder leiding van Scourge (Peter Dinklage), een jager die graag trofeeën bewaart van zijn prooien. In zijn team vind je meerdere slechteriken die net als Scourge in een voertuig veranderen.

De Terrorcons

Rise of the Beasts speelt zich af in de jaren ’90, dus de makers zullen waarschijnlijk auto’s uit die periode hebben gekozen. In de Super Bowl-reclame zag je in ieder geval de klassieke Porsche 964 Carrera, de belichaming van Autobot Mirage (Pete Davidson). Naast Mirage hebben ook Arcee, Wheeljack en Bumblebee een rol. De Autobots staan zoals gewoonlijk onder leiding van Optimus Prime (nog steeds gespeeld door de originele stemacteur Peter Cullen).

Wanneer kunnen we Rise of the Beasts verwachten?

Of je de Transformers nu kent sinds die zaterdagochtenden, een fan bent van de game War for Cybertron of bent opgegroeid met de films van de laatste jaren, je hoeft nog maar een paar maanden te wachten. De paar beelden die we gezien hebben beloven weer een groots verhaal. Hopelijk kunnen de Autobots en Maximals dit tot een goed (lees: financieel succesvol) einde brengen. Het moet namelijk de eerste van een nieuwe trilogie worden. Transformers: Rise of the Beasts is deze zomer te zien vanaf 8 juni.

Welk personage uit de serie hoop jij nog eens op groot scherm te zien? Laat het ons weten in de reacties!