De God van de Donder is terug

Phase 4 van het MCU is in volle gang. Met knallers als Spider-Man: No Way Home en Doctor Strange in the Multiverse of Madness heeft Marvel het momentum aardig te pakken. Een korte kijkje naar wat er komen gaat, is daarom op zijn plaats. Thor: Love and Thunder wordt op 8 juli de nieuwste toevoeging aan dit altijd groeiende film universum. Maar waar kunnen we nu precies naar uitkijken?

Na de wat tegenvallende Thor en Thor: The Dark World, heeft Thor: Ragnarok de franchise en het titelpersonage weer nieuw leven ingeblazen. Deze vierde film in de reeks is daar het directe gevolg van. Dat Thor een vierde film krijgt, is überhaupt best wel een unicum. Hoewel er natuurlijk vier Avengers-films zijn, is deze eer nog aan geen enkele solo-reeks van een personage toegekomen. Thor: Love and Thunder belooft dus op meerdere manieren wat unieks te zijn.

Wat kunnen we verwachten?

Avengers: Endgame vormde op veel manieren het einde van een tijdperk in het MCU, maar voor Thor (Chris Hemsworth) was het juist ook een nieuw begin. Aan het eind van de film gaat hij mee op avontuur met de Guardians of the Galaxy en laat hij New Asgard, dat na de vernietiging in Ragnarok nu op Aarde is gevestigd, achter aan Valkyrie (Tessa Thompson). Thor: Love and Thunder gaat dit nieuwe begin van Thor verder onderzoeken. De beschrijving van de film vertelt ons dat Thor op zoek is naar innerlijke rust, maar dat deze zoektocht (en daarmee zijn ‘heldenpensioen’) onderbroken wordt door Gorr the God Butcher, gespeeld door Christian Bale. Samen met Korg (ingesproken door regisseur Taika Waititi), King Valkyrie en de terugkerende Jane Foster (Natalie Portman), die in deze film in haar alias van de Mighty Thor kruipt, probeert hij Gorr te stoppen.

Uit de trailers valt ook het een en ander te halen. Thor: Love and Thunder lijkt ons wéér een hele nieuwe kant van het MCU te laten zien, namelijk die van de mythologie. Het palet van vele goden die het Marvel Cinematic Universe al rijk is zal naar alle waarschijnlijkheid in deze film alleen nog maar uitgebreid worden (helaas misschien wel nadat ze slachtoffer van Gorr zijn geworden). Verder valt er te zien dat Thor’s geliefde hamer Mjölnir, die in Thor: Ragnarok door Hela vernietigd werd, terug is en ditmaal dus door Jane Foster wordt gebruikt. Met al deze informatie lijken de stripseries Thor: God of Thunder en Mighty Thor de grootste inspiratiebronnen voor deze film te worden. In de eerstgenoemde strip neemt Thor het namelijk voor het eerst op tegen Gorr the God Butcher en een van de beelden uit de trailer is zelfs een letterlijke kopie van een striptekening. In de Mighty Thor-serie wordt Jane Foster gediagnosticeerd met kanker. Tijdens haar behandeling ontdekt ze dat ze in staat is om Mjölnir op te tillen en verandert zo in de Mighty Thor. Hoewel de precieze achtergrond van Jane haar krachten in de film nog onduidelijk is, is het te verwachten dat er veel elementen van dit verhaal zullen worden overgenomen.

In een recent interview noemde Taika Waititi Christian Bale’s Gorr the God Butcher zelfs de beste schurk die Marvel ooit heeft gehad.

Waar moeten we naar uitkijken?

Een superheldenfilm kan vallen en staan bij een goede schurk en als we de regisseur van Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, moeten geloven zal deze film staan. In een recent interview noemde hij Christian Bale’s Gorr the God Butcher zelfs de beste schurk die Marvel ooit heeft gehad. We mogen dus veel verwachten van Christian Bale die natuurlijk door DC’s Dark Knight-trilogie al aardig wat ervaring heeft met het maken van goede superheldenfilms. Daarnaast wordt het sowieso een waar nieuwe-gezichten-festijn, voornamelijk op het mythologische gebied. Russell Crowe zal in de rol van Zeus kruipen en de belangrijkste god van Wakanda, Bast, zal ook in de film verschijnen.

Veel bekende personages zullen ook weer terugkeren. Valkyrie (nu King Valkyrie), Jane Foster, Korg, Sif (Jaime Alexander) en ook de Guardians of the Galaxy laten allemaal hun gezichten zien in deze film. De interactie tussen al deze personages, en vooral die tussen Star-Lord (Chris Pratt) en Thor, zullen naar alle waarschijnlijkheid voor veel komische momenten zorgen.

Wat te doen tot 6 juli?

Op 6 juli is Thor: Love and Thunder in de bioscopen te bewonderen. Dit klinkt nog aardig ver weg, maar maak je geen zorgen: er zijn genoeg mogelijkheden om je in de tussentijd voor te bereiden op dit epische avontuur. De eerste drie Thor-films zijn sowieso de moeite waard om (opnieuw) te kijken. Aangezien de film waarschijnlijk verder gaat waar Avengers: Endgame ons heeft achtergelaten, mag een (re)watch van het slotstuk van de Infinity Saga ook zeker niet ontbreken. En mocht je nou écht veel tijd te doden hebben tussen nu en 6 juli, dan kun je altijd de Guardians of the Galaxy-films nog checken aangezien zij natuurlijk ook hun gezicht zullen laten zien in deze film.

Heb je na het lezen van dit artikel nou nog niet genoeg van het Marvel Cinematic Universe? Lees dan ook onze artikelen over alle MCU-films en –series die dit jaar uitkomen.