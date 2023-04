The Meg 2 maakt de zee onveilig

Durf jij het water straks nog in?

Jason Statham heeft in zijn leven al tegenover veel verschillende (fictieve) vijanden gestaan: een familie van testosterongevulde autodieven, allerlei soorten gangsters en maffiabazen en zelfs tegen een gif in zijn eigen lichaam. Een van zijn meest bijzondere tegenstanders is toch wel de meer dan 25 meter lange megalodon, waarvan gedacht werd dat die was uitgestorven. In The Meg 2: The Trench gaat Statham weer achter deze prehistorische megahaai aan.

In The Meg (2018) werden de hoofdrollen vertolkt door, naast Statham, Bingbing Li (Resident Evil: Retribution, Transformers: Age of Extinction), Rainn Wilson (The Office) en Cliff Curtis (Fear The Walking Dead, Avatar: The Way of Water). Op het internet is er niet veel meer bekend dan dat The Meg 2 vier jaar na deel één afspeelt. Gelukkig heb ik de boeken verslonden waar de films op gebaseerd zijn en kan ik misschien iets meer vertellen. We weten van het eind van The Meg dat er gesuggereerd wordt dat er meer dan twee megahaaien zijn gekomen door de thermocline -een tussenlaag in het water met een andere temperatuur dan de laag erboven of onder. Deze thermocline zorgde ervoor dat de zeemonsters beperkt bleven tot de bodem van de Marianentrog (het diepste punt op aarde), maar ze zijn stiekem meegelift toen de onderzeeërs van Statham en co terug naar het oppervlak gingen.

Wat kunnen we verwachten?

In boek twee, genaamd The Trench, wordt een onderzeeër aangevallen door een onbekend groot wezen en vernietigd achtergelaten op de bodem van de Marianentrog. Ik ga niet verklappen welk wezen het is, maar dit deel was wel een van de spannendste uit de serie. Hoofdpersoon Jonas Taylor (Statham) werkt nu voor zijn schoonvader en zorgt voor een nakomeling van de grote megalodon uit boek één. Mensen betalen grof geld om de haai van 22 meter te bekijken. Maar de haai, genaamd Angel, weet uit te breken en er staat weer een grote jacht op de planning. Het is aan team Taylor om uit te zoeken waar de haai naartoe gaat en ook waarom.

Van de schrijver Steve Alten zijn nu acht boeken uitgekomen over deze (en andere) prehistorische zeemonsters. Hij weet de spanning goed op te bouwen en vast te houden. Je zou denken dat je na twee verhalen wel uitgelezen bent, maar niets is minder waar. De boeken waren grotendeels spannend en erg interessant voor fans van prehistorische wezens. Of de film dit ook waar kan maken is een ander verhaal. Eerlijk gezegd had ik Statham niet in de hoofdrol gezien: mijn beeld van Jonas Taylor was iets meer wetenschapper en iets minder stoere sportman met goede oneliners. The Meg uit 2018 was wel een succes en ik heb ervan genoten, dus ik heb goede hoop dat ze van deel twee ook een goede popcornflick kunnen maken.

Mocht je net als ik ook fan zijn van dit soort monsterlijke verhalen, dan kan ik van Steve Alten ook het boek The Loch aanraden.

Wanneer kan je The Meg: The Trench zien?

The Meg 2 is vanaf 3 augustus te zien in de bioscoop, ideaal om even af te koelen na een zomerse dag. Wat vond jij van The Meg? Kijk je ook uit naar het vervolg? Laat het ons weten in de comments.