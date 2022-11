Vier de feestdagen met Star-Lord en co.

Na Werewolf By Night is Marvel alweer toe aan hun tweede Special Presentation. Met de feestdagen in aantocht brengt Marvel Studios namelijk nu een kerstspecial uit. Op 25 november vieren we kerst met Star-Lord, Groot, Rocket, Nebula, Mantis, Drax en Kraglin. In dit artikel vertellen we je wat we allemaal al weten van The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Onder de regie van James Gunn maken de Guardians of the Galaxy zich klaar voor wat waarschijnlijk hun laatste film zal zijn. In mei van 2023 zal Guardians of the Galaxy Vol. 3 namelijk verschijnen. Gelukkig kunnen wij eerst nog wat quality time met deze familie besteden rond de feestdagen. Met de beruchte Star Wars Holiday Special als bron van inspiratie maakt Gunn nu ook een kerstspecial over deze groep intergalactische buitenbeentjes. Het ziet ernaar uit dat het voornamelijk een heerlijke feel-good feestdagenfilm gaat worden; een leuk uitstapje van al de grote evenementen die het MCU rijk is.

Wat is The Guardians of the Galaxy Holiday Special?

Net als Werewolf By Night zal The Guardians of the Galaxy Holiday Special een Marvel Studios Special Presentation zijn. Deze special zal plaatsvinden tussen de gebeurtenissen van Thor: Love and Thunder en Guardians of the Galaxy Vol. 3 en natuurlijk rond de feestdagen. In de trailer is te zien dat de Guardians Peter Quill (Star-Lord) willen opvrolijken omdat hij Gamora mist. Ze komen er ook achter dat rond die tijd, op de aarde, altijd kerst plaatsvindt en daarom besluiten ze naar de aarde te gaan om Quill een onvergetelijke kerst te geven. Drax en Mantis denken dit het beste te kunnen door Quill het perfecte cadeau te geven, namelijk de enige echte Kevin Bacon.

Het lijkt erop dat The Guardians of the Galaxy Holiday Special voornamelijk een op zichzelf staand verhaal zal zijn, dat minder dan veertig minuten gaat duren. Het wordt dus vooral genieten van een gezellig en grappig avontuur dat lekker wegkijkt. Een echte kerstfilm om samen met je familie of vrienden te kijken dus. Voor de die-hard MCU-fans had Gunn echter ook geruststellende woorden: de Holiday Special zal namelijk belangrijke informatie bevatten die je echt niet wilt missen voordat je Guardians of the Galaxy Vol. 3 gaat kijken. Wat voor informatie dat precies zal zijn, hield Gunn nog voor zich. Maar het maakt mij als MCU-fan wel nieuwsgierig. Dus deze toevoeging aan het Marvel Cinematic Universe zal écht voor iedere kijker, die-hard of casual, leuk zijn.

Wat kunnen we van de cast verwachten?

De personages uit Guardians of the Galaxy zijn natuurlijk ontzettend geliefd. Gelukkig keren Chris Pratt als Star-Lord, Dave Bautista als Drax, Karen Gillan als Nebula, Pom Klementieff als Mantis, Bradley Cooper als (de stem van) Rocket Raccoon, Vin Diesel als (de stem van) Groot en Sean Gunn als Kraglin Obfonteri allemaal terug voor dit kerstavontuur.

Deze cast zal zoals al gezegd aangevuld worden met Kevin Bacon, die zichzelf zal spelen. Maria Bakalova zal haar MCU-debuut maken, met een personage dat we echter al wél een keer hebben gezien. Ze zal namelijk de stem inspreken van Cosmo, de hond die in Guardians of the Galaxy Vol. 1 te zien was in de schatkamer van de Collector. In de Holiday Special zal deze hond dus een grotere en sprekende rol spelen. Voor de dierenliefhebbers onder ons: Cosmo zelf zal gespeeld worden door de ‘acteur’ Fred the Dog.

Een laatste, toch wel bijzonder gegeven is dat ook Michael Rooker, bekend als Yondu, zal terugkeren in deze special. Of dit ook daadwerkelijk in zijn rol als Yondu is – of net als Kevin Bacon als zichzelf – is nog niet bekend. Yondu is natuurlijk gestorven, dus als het écht Yondu betreft zal dit waarschijnlijk een flashback zijn. Een andere MCU-debutant is de componist John Murphy (Kick-Ass, Miami Vice). Eerder werkte James Gunn met hem aan The Suicide Squad, maar voor Marvel had hij nog niet gecomponeerd.

Wat te doen tot 25 november?

De laatste keer dat we de Guardians of the Galaxy gezien hebben in het MCU was in Thor: Love and Thunder. Als je dus helemaal up to date wilt zijn met de laatste avonturen van de Guardians, is het dus zeker de moeite waard om die (terug) te kijken. Wil je echt weer alles weten over Marvels kosmische familie? Dan moet je natuurlijk de twee Guardians of the Galaxy-films (Volume 1 en Volume 2) weer zien. Ook in Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame laat dit team hun gezicht zien.

Als je de gehele ‘Guardians’-sage op volgorde zou willen kijken, ziet dat er als volgt uit: Guardians of the Galaxy Vol. 1; Guardians of the Galaxy Vol. 2; Avengers: Infinity War; Avengers: Endgame; Thor: Love and Thunder en dan natuurlijk nu The Guardians of the Galaxy Holiday Special. In mei kunnen we nog een film aan dat lijstje toevoegen, dan komt namelijk Guardians of the Galaxy Vol. 3 uit. Maar eerst dus genieten van de feestdagen met vrienden, familie én de Guardians of the Galaxy.

