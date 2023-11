Nieuwste Ghibli-film verkent de dood

Van wat dit keer echt de allerlaatste film van legendarische regisseur Hayao Miyazaki (82) zou zijn, wisten we tot voor kort weinig. We moesten het doen met een poster, een titel en het boek How Do You Live uit 1937, waar het op gebaseerd is.

The Boy and the Heron kwam in juli in Japan uit. In december zijn wij eindelijk aan de beurt, dus lang wachten hoeven we gelukkig niet meer. Daarnaast gaan wij er niet zo blind in als het Japanse publiek. Dit is wat we weten, van Engelse stemacteurs tot plot.

Howl keert weder

Toen de film in Japan uitkwam moest het publiek het slechts met de poster en titel doen. Maar inmiddels weten we veel meer. Distributeur GKIDS heeft een teaser, een trailer en de line-up van de Engelse stemmencast uitgebracht. En wat blijkt? Howl keert terug. Of nou ja, zijn stemacteur dan. Christian Bale verzorgde eerder de stem van de ijdele tovenaar Howl uit Howl’s Moving Castle en keert in The Boy and The Heron terug als Shoichi Maki.

Andere acteurs die hun stem lenen zijn Mark Hamill (Granduncle), Robert Pattinson (Gray Heron), Willem Dafoe (Noble Pelican), Dave Bautista (Parakeet King), Florence Pugh (Kiriko), Gemma Chan (Natsuko) en Karen Fukuhara (Lady Himi). Hoofdpersoon Mahito Maki wordt gespeeld door Luca Padovan, bekend van de Makoto Shinkai-film You. Verder hebben Tony Revolori (o.a. bekend van Willow), Dan Stevens en Mamoudou Athie rollen.

Tweede Wereldoorlog

Studio Ghibli vertelt met haar films vaak verhalen over de Tweede Wereldoorlog: neem bijvoorbeeld Grave of the Fireflies (1987) en The Wind Rises (2013). Ook in The Boy and The Heron speelt de Tweede Wereldoorlog een rol. Tijdens de oorlog verliest de jonge Mahito Maki namelijk zijn moeder, die op tragische wijze bij een brand omkomt. Hij verhuist daarna naar het platteland, waar zijn vader voor iemand werkt die gevechtsvliegtuigen bouwt voor het Japanse leger. Interessant weetje: die baan had de vader van Miyazaki ook.

Rouwend en eenzaam verkent Mahito het mysterieuze platteland. Daar ontmoet hij op een dag een letterlijke vreemde vogel en stuit hij op een verlaten toren. Nieuwsgierig als hij is gaat hij naar binnen, waar zich een wonderlijk, duister fantasie-avontuur ontvouwt. Het belooft een bitterzoete ervaring te worden.

Wij hoeven bij lange na niet zo blind deze film in te gaan als het Japanse publiek.

Miyazaki is na tien jaar terug

In 2013 kwam Miyazaki’s laatste film uit: The Wind Rises. En hoewel de man zei dat hij daarmee met pensioen was, kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. Hij regisseerde The Boy and The Heron en daarmee zou de kous echt af zijn. Maar nu zegt de doorgewinterde regisseur dat hij weer meer ideeën voor nieuwe films heeft gekregen. Sterker nog, hij is alweer druk bezig met zijn volgende animeesterwerk. Wat het precies wordt, weten we nog niet. Fans zijn in ieder geval verzekerd van nog minstens één Miyazaki-film.

The Boy and The Heron is trouwens de eerste Ghibli-film in drie jaar – in 2020 kwam de CG-film Earwig and the Witch nog uit, geregisseerd door Goro Miyazaki – inderdaad de zoon van Hayao.

De precieze releasedatum van The Boy and The Heron is nog niet bekend. Wat we wel weten, is dat de Ghibli-film ergens in december in Nederland in de bioscoop te zien is. Zoek je intussen nog een fijne Ghibli-film om naar te kijken? Check dan onze lijst met favorieten.