Wat er vooraf ging aan de strijd van Katniss

“Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favour.” The Hunger Games is een van de grootste filmfranchises van de afgelopen paar jaar. Nu komt er op 16 november een nieuwe film genaamd The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Dit is alles wat we weten over deze prequel!

Het verhaal van Katniss Everdeen is er eentje die vele tienerharten harder heeft doen kloppen. The Hunger Games-films waren namelijk een absoluut cultureel fenomeen toen ze uitkwamen. De vier films gebaseerd op drie boeken geschreven door Suzanne Collins over een dystopisch Amerika, genaamd Panem, waarin kinderen het tot de dood moeten uitvechten in een battle royale, zijn een van de populairste in het genre. In 2020 schreef Collins een prequel voor deze serie: The Ballad of Songbirds and Snakes. Drie jaar na verschijning zal ook dit boek tot een film gemaakt worden.

Wat is The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes?

Als prequel op de originele Hunger Games-saga speelt The Ballad of Songbirds & Snakes zich af tijdens de tiende Spelen, zo’n 64 jaar voordat Katniss Everdeen zichzelf als vrijwilliger zou aanmelden om haar zusje te redden. Het verhaal draait om een jonge Coriolanus Snow, de autoritaire president uit de originele films.

In de film wordt Snow, afkomstig uit een ooit bekende maar nu gevallen familie, de mentor (een soort trainer) van Lucy Gray Baird. Lucy Gray is de afgevaardigde van District 12 voor deze tiende Hongerspelen. Nadat zij de harten van Panem stal tijdens de ceremonie waar de deelnemers aan de Hongerspelen gekozen worden, ziet Snow een kans om haar en zijn lot te veranderen. In de film zullen Snow en Lucy Gray hun krachten bundelen om te overleven.

Waar kan ik naar uitkijken?

Voor de echte fans van de Hunger Games-serie wordt het tof om meer te leren over de geschiedenis van Panem en de Hongerspelen. De eerste films zijn veel geprezen om hun ‘worldbuilding’ en een prequel leent zich natuurlijk uitstekend om hierop voort te bouwen. Met name het personage van Corolianus Snow zullen we beter leren kennen en de film zal zijn pad naar de macht in beeld brengen. De dystopie van Suzanne Collins zullen we dus van andere, nieuwe kanten te zien krijgen. Hoewel er nog geen bevestiging is of personages, naast Snow, uit de originele films zullen terugkeren, kunnen we in ieder geval met spanning wachten zodat we geen cameo missen.

Ook de cast is iets waar met genoegen naar gekeken kan worden. De nog relatief onbekende acteur Tom Blyth (Benediction, Scott and Sid) zal de hoofdrol van de jonge Snow op zich nemen. Rachel Zegler, bekend van onder andere West Side Story, speelt de rol van Lucy Gray Baird. Game of Thrones-acteur Peter Dinklage kruipt in de huid van Casca Highbottom, de bedenker van de Hunger Games. Verdere rollen zullen onder andere ingevuld worden door Hunter Schafer, Viola Davis en Jason Schwartzman.

De regisseur van dienst zal net als bij de drie van de vier Hunger Games-films Francis Lawrence zijn. James Newton Howard, ook bekend van The Dark Knight, The Sixth Sense en de Fantastic Beasts-films, zal ook terugkeren om de muziek in de film te componeren.

Hoe kan ik me het beste voorbereiden?

Op 16 november komt The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes aan in de Nederlandse bioscopen. Dat geeft je nog genoeg tijd om jezelf helemaal onder te dompelen in de wereld van Panem. Natuurlijk kun je de vier originele The Hunger Games-films kijken. Deze zijn op dit moment zowel te vinden op Netflix, HBO Max als Amazon Prime.

Ben je meer een lezer dan een kijker? Dan kun je natuurlijk ook de drie boeken waar de originele filmreeks op gebaseerd is lezen. Ook deze film is natuurlijk gebaseerd op het boek The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Dus wil je echt voor geen verrassing komen te staan of ben je fan van het vergelijken van boeken en hun filmadaptaties, dan heb je nog vier maanden om het boek erbij te pakken.