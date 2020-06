Mocht je onder een steen hebben geleefd en nog nooit van Stranger Things hebben gehoord, dan leggen we in vogelvlucht uit waar deze geweldige serie over gaat. Stranger Things is een Amerikaanse sciencefiction-horrorserie, ontwikkeld door de broers Matt en Ross Duffer voor Netflix. De serie kwam uit op 15 juli 2016. Inmiddels zijn we drie seizoenen verder en wachten we met smart op het vierde en wellicht laatste seizoen! Vergeten waar seizoen drie over ging? Lees dan hier onze review.

Het verhaal speelt zich af in 1983 in Hawkins. Al snel verdwijnt de twaalfjarige Will Byers op mysterieuze wijze. De serie volgt de zoektocht naar hem door zijn moeder Joyce, gespeeld door Winona Ryder, en politieagent Jim Hopper, gespeeld door David Harbour. Ook Will’s vrienden Mike, Lucas en Dustin maken de straten onveilig met hun fietsen in de zoektocht naar Will. Deze reis brengt hen naar geheime experimenten en een mysterieus meisje: Eleven. Zij helpt met haar bovennatuurlijke krachten om Will terug te vinden. Maar ze moet oppassen, want met speciale krachten liggen er altijd vijanden op de loer.