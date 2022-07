Nog meer groen in het MCU

Ze zijn inmiddels een onderdeel van het Marvel Cinematic Universe dat niet meer weg te denken is: de Disney+-series. Na Moon Knight en Ms. Marvel staat nu She-Hulk te springen om haar intrede in het MCU te maken. Op 17 augustus komt de eerste aflevering van She-Hulk: Attorney at Law naar Disney+, maar wat kunnen we verwachten?

Jennifer Walters (aka She-Hulk) komt eindelijk naar het MCU. 42 jaar na haar debuut in de stripboeken wordt ze lid van het grootste cinematische universum. In de strips is Jennifer Walters een advocate die na een zware verwonding een bloedtransfusie krijgt van haar neef, Bruce Banner (aka Hulk). Na deze transfusie krijgt Walters ook dezelfde krachten, hoewel in mindere mate, als de Hulk. Ook is zij, juist in tegenstelling tot de Hulk, in staat om haar eigen persoonlijkheid en intelligentie in Hulk-vorm te behouden. Met Bruce Banner als belangrijk personage in het MCU wordt het interessant om in deze serie te zien hoe Jennifer Walters precies in het grotere geheel past.

Wat weten we al?

In tegenstelling tot de meeste Disney+-series krijgt She-Hulk: Attorney at Law, net als WandaVision en What If…?, negen afleveringen. Volgens de officiële synopsis van Marvel, volgt de serie Jennifer Walters terwijl ze te maken krijgt met het leven als een single advocate in haar dertiger jaren. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, is ze óók nog eens een meer dan twee meter lange superkrachten-hebbende Hulk. Uit de controversiële trailer – niet alle fans waren even blij met de CGI van She-Hulk – valt op te maken dat deze serie toch in enige mate ook een origin story voor Jennifer Walters gaat zijn. Te zien is dat ze, met de hulp van haar neef Bruce Banner, probeert haar krachten beter te begrijpen en beter te leren omgaan met deze krachten.

Naast haar bestaan als She-Hulk wordt Walters ook gevraagd om het gezicht van de nieuwe ‘Superhuman Law Division’ van haar advocatenkantoor te worden. Naar verwachting zal She-Hulk dus veel te maken krijgen met andere superhelden of -schurken, of dat nu in de rechtszaal is of daarbuiten. Dit zou Marvel een uitgelezen mogelijkheid geven om de serie vol te stoppen met references en easter eggs, en om veel nieuwe personages te introduceren. Het lijkt er ook op dat Jennifer Walters een soort celebrity-status heeft gekregen, met paparazzi voor haar deur en een optreden op de rode loper. Hoe ze beroemd is geworden en wat dit precies betekent voor haar leven gaan we zien.

Hoewel grote delen van het verhaal dus nog een mysterie zijn, lijkt de serie wel een humoristische toon aan te nemen. Het balanceren van werk, vriendschappen en relaties is iets wat we vooral van sitcoms kennen, maar ook terug lijken te gaan zien in She-Hulk. Na de wat donkerdere Moon Knight en het coming of age-verhaal in Ms. Marvel duikt Marvel wéér een heel nieuw genre in met She-Hulk. Met een cast vol met zoveel komedietalent kun je ze dat ook niet kwalijk nemen.

Waar moeten we naar uitkijken?

Alles wijst erop dat She-Hulk: Attorney at Law ons een perfecte combinatie van nieuwe personages en oude bekenden gaat geven. Met Tatiana Maslany als Jennifer Walters/She-Hulk voegt in ieder geval een nieuwe ster zich toe aan het MCU. Maslany is vooral bekend van haar rol in Orphan Black, waarvoor ze genomineerd werd voor een Golden Globe. In deze serie speelde Maslany maar liefst veertien(!) personages, dus het spelen van Jennifer Walters én She-Hulk moet voor haar geen probleem zijn.

Mark Ruffalo keert natuurlijk ook terug in zijn rol als Bruce Banner/Hulk. In de trailer zien we hem in zijn Smart Hulk-vorm, terwijl hij eerder in Shang-Chi juist weer als Bruce Banner te zien was. Het wordt dus ook interessant om te kijken wat er sinds Endgame met Dr. Bruce Banner gebeurd is. Twee andere oude bekenden die terugkeren zijn Wong (Benedict Wong) en Abomination/Emil Blonsky (Tim Roth). De huidige Sorcerer Supreme werd in Shang-Chi al gezien met Abomination, de superschurk uit The Incredible Hulk, en beiden keren nu terug voor deze serie. Dit toch wel ongewone duo roept veel vragen op, die hopelijk in She-Hulk: Attorney at Law beantwoord worden. Zeker over Abomination is sinds zijn gevecht met Hulk in de film uit 2008 vrijwel niks bekend.

Dan nog wat nieuwe gezichten. Jameela Jamil, bekend van The Good Place, kruipt in de huid van Titania. Titania is bovenmenselijk sterk en is in de strips de aartsrivaal van Jennifer Walters. Komedie-actrice Ginger Gonzaga speelt de rol van Walters’ beste vriendin Nikki en ook is bekend dat rapper Megan Thee Stallion ergens in de serie haar gezicht zal laten zien. Ook de nogal obscure superheld Frog-Man was te zien in de trailer. Kortom: deze serie zal een hoop personages toevoegen aan het MCU.

Wat te doen tot 17 augustus?

She-Hulk lanceert ons hoogstwaarschijnlijk naar een heel nieuw deel van het MCU, maar toch is er zeker wel wat voorwerk dat je kijkplezier van deze serie zou kunnen verhogen. Daar heb je, aangezien de eerste aflevering pas op 17 augustus uitkomt, ook voldoende tijd voor. Het opnieuw kijken van The Incredible Hulk is een no-brainer. Hier begon natuurlijk het verhaal van Bruce Banner, maar ook die van bijvoorbeeld Abomination. Het zou ook typisch Marvel Studios zijn om een obscuur personage uit deze film (zelf hoop ik op Samuel Sterns/The Leader) uit de hoge hoed te toveren voor deze serie. Ook Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings is de moeite waard om terug te kijken. Deze serie zal waarschijnlijk voortbouwen op het onverwachte optreden van Wong en Abomination in deze film.

Heb je na het lezen van dit artikel nou nog niet genoeg van het Marvel Cinematic Universe? Lees dan ook onze artikelen over alle MCU-films en –series die dit jaar uitkomen.