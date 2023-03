Salem’s Lot wordt gevormd door twee horrormeesters

Houd je raam ‘s nachts op slot

Vampiers: er zijn wel duizenden verhalen over ze geschreven. Ze zijn voor veel mensen het ultieme fantasiewezen en dus worden ze vaak gebruikt als onderwerp. Van Paul van Loon en Stephenie Meyer tot Robert Rodriguez: veel schrijvers zijn geïnspireerd door de mythologie rondom deze machtige wezens. Je komt ze zelfs tegen in het MCU. Die fascinatie voor vampiers in verhalen was er altijd al. Een verhaal dat een impact maakte, is van de hand van de meester van literaire horror Stephen King: Salem’s Lot, dat in 1979 verfilmd is als miniserie (en nogmaals in 2004). Dit jaar komt er een nieuwe verfilming van.

Wat maakt vampiers nou zo interessant? Zijn het hun menselijke achtergrond en trekjes waardoor we ons aan hen kunnen spiegelen (pun intended), benijden wij hun levensstijl of is het gewoon, omdat ze zo mysterieus zijn dat we graag verhalen over ze vertellen? Wat het ook is, hun aantrekkingskracht is zelfs merkbaar door het scherm heen.

Wil je stijl of substantie?

Kurt Barlow

Veel bloedzuigers zien er tegenwoordig gelikt en stijlvol uit, maar dat is niet altijd het geval. Hollywood kent veel mooie voorbeelden van sexy vampiers (Brad Pitt en Tom Cruise in Interview with the Vampire, de sterren van Twilight), maar andere vampiers laten meer hun horrorkant zien (zoals de bevallige dames met hun onmenselijk lange tong uit From Dusk Till Dawn). Salem’s Lot uit 1979 valt overduidelijk in de tweede categorie. Hopelijk kan de film van 2023 dit op zijn minst evenaren. Als je bloedzuiger Kurt Barlow alleen al op een foto ziet, krijg je rillingen. Moet je je voorstellen dat je dit wezen in het donker tegenkomt.

Wat weten we al?

Salem’s Lot vertelt het verhaal van een schrijver die terugkeert naar de plek waar hij is opgegroeid (een schrijver in Maine, want Stephen King). De inwoners van het dorp Jerusalem’s Lot veranderen allemaal langzaam in vampiers. De schrijver komt er samen met een aantal andere inwoners achter dat een mysterieuze vreemdeling hier achter zit en ze proberen hem tegen te houden.

Trailer Salem’s Lot 1979

De cast bestaat uit ervaren acteurs zoals William Sadler (het gerucht gaat dat hij antagonist Kurt Barlow is) en Alfre Woodard (Luke Cage, 12 Years A Slave, See). Hun jongere tegenspelers bestaan uit Pilou Asbæk (bekend van Game of Thrones), Makenzie Leigh (Gotham, The Slap, The assistent) en Spencer Treat Clark (Unbreakable, Glass, Agents of SHIELD). Ook weten we dat horrorgenie James Wan (Insidious, It) meewerkt als producer aan Salem’s Lot, dus misschien kan hij van deze Stephen King-verfilming ook een groot succes maken.

Wanneer komt het uit?

Trailer Salem’s Lot 2004

Helaas is er nog geen trailer van deze film. Salem’s Lot is al meerdere keren vooruit geschoven, waardoor het een beetje verwarrend is qua laatste updates. Meerdere sites geven in ieder geval 21 april aan en op de website van Pathé staat de release op 20 april. Wil je de miniserie uit 1979 (nog een keer) zien? Dan kan dat via Prime Video voor een klein bedrag.

Wat verwacht jij van deze moderne verfilming van Salem’s Lot? Laat het ons weten in de comments.