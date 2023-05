Wat je kan verwachten van Nolans Oppenheimer

Het verhaal achter de ‘vader van de atoombom’

Christopher Nolan is een van de grootste regisseurs van dit moment. Naar elke film die hij maakt wordt met spanning uitgekeken. Drie jaar na Tenet kunnen we ons eindelijk weer richting de bioscopen begeven voor zijn volgende werk: Oppenheimer.

Nolan staat erom bekend een regisseur met een unieke stijl te zijn. Met zijn vaak non-lineaire manier van vertellen, het draaien op analoge film en het aansnijden van filosofische thema’s heeft Nolan zich in zijn vorige films onderscheiden. Ook zijn veelzijdigheid is iets waar Nolan om geroemd wordt. In zijn carrière heeft hij een breed scala aan genres gemaakt en vaak ook zelf geschreven. Oorlogsfilms, thrillers, sciencefiction en superheldenfilms behoren allemaal tot zijn oeuvre. Met zijn nieuwe film Oppenheimer zal hij echter een nieuw genre aan dat lijstje toevoegen: de biografische film.

Wat is Oppenheimer?

J. Robert Oppenheimer is misschien niet een van de bekendste historische namen, maar misschien wel een van de belangrijkste. Als directeur van het Amerikaanse atoomprogramma tijdens de Tweede Wereldoorlog, het Manhattan Project, was hij namelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ‘s werelds eerste kernwapen. Hij wordt dan ook wel ‘de vader van de atoombom’ genoemd. In Nolans nieuwe film wordt zijn verhaal verteld.

De film is dus een biografie over het leven van Oppenheimer en is gebaseerd op het boek American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer van journalist Kai Bird en historicus Martin J. Sherwin. Het duurde maar liefst twintig jaar om deze biografie te schrijven en nu dient het dus als de basis voor het verhaal in de film. Naar verwachting zal de film de focus leggen op het leven van Oppenheimer ten tijde van de ontwikkeling van de atoombom en zal het opbouwen naar de eerste nucleaire explosie ooit, de Trinity-test. Tijdens die test werd het onderzoek van Oppenheimer bewezen en bevestigd.

Wat leuk wordt om te zien is de manier waarop het verhaal van Oppenheimer verteld gaat worden. Nolan staat er als regisseur om bekend vaak op creatieve manieren met tijd en verhaalstructuren om te gaan. Films als Memento, Tenet of Inception zijn hier perfecte voorbeelden van. De aankondigingstrailer van Oppenheimer hintte erop dat Nolan ook in deze film weer een mooie truc met tijd zal uithalen, maar meer weten we daar helaas nog niet over.

Waarom wil ik Oppenheimer zien?

Met zo’n grote naam als Nolan als regisseur staat heel talentvol Hollywood natuurlijk te trappelen om zich aan de film te verbinden. De cast zit dan ook echt bomvol met gigantische namen. Cillian Murphy neemt de rol van J. Robert Oppenheimer op zich. Murphy werkte al eerder samen met Nolan aan The Dark Knight-trilogie, Inception en Dunkirk in kleinere rollen. Nu vertrouwt Nolan hem dus de hoofdrol toe.

Naast Murphy doen er nog veel meer bekende acteurs mee. Emily Blunt zal de rol spelen van Katherine Oppenheimer, de vrouw van Robert Oppenheimer. Matt Damon is Leslie Richard Groves Jr., de generaal die de leiding had over het Manhattan Project. Robert Downey Jr. speelt Lewis Strauss, een belangrijke politicus uit die tijd. Verder zullen onder anderen Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Josh Hartnett en Gary Oldman in de huid van historische figuren duiken. Velen van deze historische figuren zullen overigens óók geen onbekenden zijn. Zo zullen Albert Einstein, Harry S. Truman en wetenschappers als Fermi, Fuchs en Heisenberg allemaal in de film voorkomen.

Naast een sterrenensemble is er nog meer om naar uit te kijken. De film wordt een unieke kijkervaring omdat grote delen van de film in het zwart-wit zullen zijn, iets wat Nolan waarschijnlijk doet om de periode waarin de film zich afspeelt te weergeven. Ook van de muziek kunnen we met Ludwig Göransson veel verwachten. Göransson is inmiddels een grote naam binnen de wereld van de filmmuziek, met dank aan zijn indrukwekkende soundtracks voor films als Creed, Black Panther, Tenet en Turning Red.

Hoelang moet ik nog op Oppenheimer wachten?

Op 20 juli verschijnt deze nieuwste film van Christopher Nolan in de Nederlandse bioscopen. 78 jaar en 4 dagen na de eerste ontploffing van een kernwapen (een gebeurtenis die we ook in de film kunnen verwachten). Mocht je tot die tijd benieuwd zijn naar wat Nolan nog meer gemaakt heeft, lees dan ons artikel over zijn volledige oeuvre.