Ontdek het verhaal van chocoladekoning Wonka

De tandartsen kunnen hun borst nat maken

Een magische wereld, de populairste acteur van dit moment, poëtische uitspraken en zoveel chocolade als je maar kan eten. Welkom in de magische wereld waar zoetigheden centraal staan. Welkom in de wereld van Wonka.

Nog voordat er veel bekend was over de film Wonka moesten de makers even een woke fase accepteren over de vorige films en het originele boek van Roald Dahl. Zo werden de Oempa Loempa’s bij de uitgave van het boek al gezien als racistisch en werden begin van dit jaar een aantal “onvriendelijke” benamingen van personages aangepast, zodat deze meer zouden passen bij het huidige taalgebruik. Dit zorgde voor wat discussie, maar aan het echte personage van Wonka werd gelukkig niet getrokken. In dit artikel gaan we vooruitblikken op wat Wonka ons allemaal gaat bieden.

Wat is Wonka?

Wonka is een film gebaseerd op de verhalen van Roald Dahl. De film dient als een prequel gebaseerd op het verhaal van Willy Wonka, een raadselachtige en excentrieke chocolatier. Waar we Willy Wonka vooral kennen als personage van de films genaamd Charlie and the Chocolate Factory, krijgt meneer Wonka nu een eigen spin-off. Het verhaal speelt zich af in de jonge jaren van de bijzondere chocolademaker. Dit fantasierijke verhaal wordt geregisseerd door Paul King, die dan weer bekend is van zijn geniale films Paddington en Paddington 2.

De rol van Wonka wordt gespeeld door Timothée Chalamet, misschien wel de meest gehypete acteur van dit moment. Timothée mag het stokje overnemen van eerdere Wonka’s Gene WIlder en Johnny Depp. Voor Timothée was de rol van Wonka een flinke uitdaging, want naast het acteren zingt en danst hij geregeld in de film. Waar het internet wisselend reageert op het acteerwerk van Timothée in de trailer van Wonka, wordt ik er juist enthousiast van. We kennen Timothée juist van de stoere en kwetsbare rollen, zoals Dune en Beautiful Boy, maar een meer musicalrol kennen we nog niet van hem. Het gaat interessant worden hoe hij de rol van Wonka gaat vertonen aan het publiek, want zeg eerlijk, Wilder en Depp hebben nogal een lat gelegd.

Waar kan ik naar uitkijken?

De makers van de film beloven de mysteries rond Willy Wonka te onthullen. Denk aan zijn kindertijd, zijn passie voor zoetwaren en de gebeurtenissen die hem hebben gevormd tot de buitengewone snoepmaker die hij wordt. Met een mix van humor, avontuur en drama wil “Wonka” zowel fans van het originele verhaal als nieuwkomers boeien. Daarnaast bewaren de makers van de film de plot uitstekend, waardoor er nog weinig bekend is over het verhaal.

Waar we vooral naar kunnen uitkijken is het resultaat van een aantal personages waar nieuw leven in wordt geblazen. Zo wordt de rol van Oempa Loempa gespeeld door Hugh Grant. Regisseur King vertelde in een interview met CNN dat Grant de rol perfect uitvoert. King noemt hem “de meest sarcastische en grappigste persoon die hij kent”. Misschien krijgen we ook wel antwoord op de vraag: waarom de f*ck zijn ze met zo veel!?

Hoelang moeten we nog wachten?

Nog even geduld, lieve lezers: de film van Wonka wordt verwacht rond 13 december en is momenteel in post-productie. Kun je niet wachten en wil je alvast in de Wonka-sfeer komen? Dan zijn de eerdere films van Gene Wilder en Johnny Depp alvast te zien via je favoriete streamingdiensten. De originele Charlie and the Chocolate Factory uit 1971 en de vernieuwde versie uit 2005 zijn beide te huren/kopen via Prime Video of Pathé Thuis. De film uit 2005 met Johnny Depp in de hoofdrol is ook te zien op Viaplay en Videoland. De originele 1971 versie is niet te streamen, maar zeker aan te bevelen om te huren, mocht je hem nog niet hebben gezien. Als je dan toch bezig bent, lees dan ook het boek dat uitkwam in 1964. Wees snel, voordat deze wordt gecanceld, want bij Roald Dahl weet je het maar nooit…