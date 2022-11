Wat kunnen we verwachten van One DnD?

De toekomst van Dungeons and Dragons

In 2014 stapte Wizards of the Coast over van de vierde editie van Dungeons and Dragons naar de vijfde editie. Sinds die tijd is het spel van iets wat nerds in hun kelder spelen uitgegroeid tot iets wat iedereen nu ook boven de grond durft te spelen. Dungeons and Dragons is nog nooit zo populair geweest, maar het spel heeft ondertussen niet stilgestaan. Wat gaat de volgende stap worden in de ontwikkeling van Dungeons and Dragons? Welkom bij een vooruitblik op One DnD.

One Dungeons and Dragons belooft de volgende stap te worden van DnD. Hoewel het niet lijkt te gaan om een volledige nieuwe editie, lijkt het meer op een verbeterde uitgaven van de vijfde editie (“5E”) te gaan. Een soort editie 5.5 zeg maar. Maar wat weten we nu allemaal al van deze nieuwe versie?

Nieuwe regels voor Character Creation

Het eerste wat je doet als je Dungeons and Dragons gaat spelen, is een nieuw character maken. Het is dan ook geen verrassing dat dit het eerste onderdeel is waar we een kleine vooruitblik op werpen. Een belangrijke keuze van je nieuwe character is natuurlijk het ras, waarvan elke soort een aantal extra vaardigheden meebrengt om te gebruiken. Hier zien we gelijk een grote verandering in de filosofie van Wizards of the Coast: het lostrekken van ras en cultuur. De keuze van je background is aanzienlijk belangrijker geworden.

Weg zijn de vaste +2- en +1- bonussen gebonden aan je ras. Deze zijn nu gekoppeld aan je background, die je volledig zelf kan samenstellen of kan kiezen uit een handig lijstje met suggesties. Ook geeft je background je een keuze uit een hele nieuwe lijst met feats. Jawel, niet alleen krijgt iedereen een feat op level 1, ze zijn ook nog eens aanzienlijk uitgebreid en hebben veel meer impact op je spel.

Nu we het toch over feats hebben: ook deze zijn volledig op de schop gegaan. De selectie feats de we tot nu toe hebben mogen zien, zijn meer onderverdeeld in categorieën. Dat maakt het deels overzichtelijker en leidt ertoe dat dat bijzonder krachtige feats pas later kunnen worden gekozen. Sommige zijn gebonden aan je level, maar andere ook aan class groups.

Expert Class Groep

Niet alleen hebben de nieuwe rassen een update gekregen. De classes krijgen ook een opfrisbeurt. Zo worden alle classes onderverdeeld in vier groepen. De Artificer, Bard, Ranger en Rogue vallen onder de Experts. De Mages bestaan uit Sorcerer, Warlock en Wizard. De Cleric, Druid en Paladin vormen gezamenlijk de Priests en de Warriors worden verdeeld tussen Barbarian, Fighter en Monk. Deze overkoepelende groepen geven je toegang tot bepaalde feats en bieden vaardigheden die gedeeld worden met leden van dezelfde groep. Plus, het is een handige manier om te zien welke archetypes nog ontbreken in een nieuwe party.

Tot op het moment van schrijven hebben we alleen nog maar toegang tot drie van de vier classes in de Expert-groep: de Rogue, Bard en Ranger. Ook hier zien we een paar interessante veranderingen: Rangers die permanent het effect van Hunters Mark genieten of bijvoorbeeld Bards die hun Bardic Inspiration weg kunnen geven als een reactie in plaats van een bonusactie.

Als laatste wil ik het nog even hebben over de spreuken van One DnD. Weg zijn de individuele spreukenlijsten per class. De huidige spreukenlijsten zijn gereduceerd tot drie smaken: Arcane, Divine en Primal. Classes zijn mogelijk gelimiteerd tot bepaalde magic schools binnen deze lijsten, maar verder zijn de lijsten identiek voor alle classes. Ook lijkt het er op dat zowel de Bard als de Ranger vrij mogen wisselen tussen spreuken van hun lijst na een Long Rest. Niet langer zitten deze spelers vast aan die ene gekozen spreuk, welke later toch niet zo nuttig bleek. Ik ben benieuwd wat dit gaat doen met de Druids en Clerics wie dit in het verleden al konden.

Hoelang moet ik nog op One DnD wachten?

One DnD lijkt voorlopig nog vooral in de playtest-fase te zitten. Alles wat hierboven beschreven staat, kan dus op het moment van release nog volledig aangepast worden. Hoewel nog geen officiële verschijningsdatum bekend is, zegt Wizards of the Coast sowieso door te gaan met speltesten tot eind 2023. Daarbij zal stapsgewijs meer materiaal naar buiten komen. Wil je zelf ook mee doen met de playtests? Kijk dan vooral op DnD Beyond. Of blijf Pixel Vault in de gaten houden voor updates.