Mark en The Immortals keren terug in Invincible seizoen 2

Wordt het nog duisterder?

Na een episch gevecht met zijn vader is Mark alleenop aarde achtergebleven. Hoe weet de superheld, bekend als Invincible, zich te herstellen van het gevecht waar hij zwaargewond uitkwam? Zijn The Immortals, zijn mede-superhelden, op tijd om hem te redden? En waar gaat zijn vader Omni-an heen? Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten totdat deze vragen beantwoord worden. Zet je schrap voor het tweede seizoen van Invincible.

In mijn ogen zijn er twee verschillende soorten series van hoge kwaliteit. De eerste is de serie met het seizoen dat in kwaliteit groeit en steeds meer mensen weet te bereiken en de andere is de serie die vanaf het begin al een knaller is. Invincible valt voor mij onder de laatste categorie. Het eerste seizoen, dat in 2021 uitkwam, was vanaf het begin al van hoge kwaliteit. Het deed me denken aan The Boys. Niet zozeer de superheldenfranchise die terug te zien is, maar het feit dat er in de eerste aflevering al gelijk de toon wordt gezet voor het vervolg van het seizoen.

De releasedatum van Invincible seizoen 2

Begin van dit jaar, op 20 januari om precies te zijn, dropte Amazon Prime een nieuwe clip van Invincible. We zien Mark in gesprek met Allen the Alien. Dit gesprek lijkt een scène uit de serie te zijn, maar halverwege kom je er als kijker achter dat dit een gesprek is tussen kijkers en de bedenkers van de show. Allen (de fans), vraagt hoe het met Mark (de bedenkers) gaat, aangezien hij een aantal jaar niks van zich heeft laten horen.

Mark antwoordt dat hij het druk had met ontwikkelen, schrijven en uitwerken. Aan het einde van deze trailer wordt voor het eerst bekend dat het tweede seizoen in 2023 gelanceerd wordt. Bij de meest recente trailer wordt duidelijk dat het tweede seizoen op 3 november van dit jaar uitkomt. Deze clip voelt wel als een trailer en we zien wat stukjes over het leven van Mark na zijn gevecht met zijn vader, Omni-Man.

Bingewaardige eerste seizoen

In 2021 verscheen Invincible op Amazon Prime. De serie is bedacht door Robert Kirkman, die onder andere The Walking Dead-stripboeken heeft geschreven. In combinatie met een scala van bekende acteurs en actrices die de stemmen van de personages vertegenwoordigen, is het niveau van voice acting hoog. Metet uitstekende geanimeerde vechtscènes en een sterk verhaal zorgde dit nu al voor een cultserie. Het was dan ook in de lijn der verwachting dat er een tweede en zelfs derde seizoen werden aangekondigd.

Om de fans alvast warm te maken voor het einde van dit jaar, dropte Amazon Prime op 21 juli onverwacht een speciale aflevering over Atom Eve. Zij is een belangrijke tegenspeelster van onze hoofdrolspeler Invincible en de extra aflevering geeft een inkijk in de geschiedenis van Eve. Dit voorgerecht smaakt naar meer, maar over de plot van het tweede seizoen is nog maar weinig tot niets bekend. Even geduld dus nog.

De geschiedenis van Invincible

De serie richt zich net als in seizoen 1 op hoofdrolspeler Mark Grayson. Hij lijkt een normale tiener, maar de 17-jarige knul is de zoon van Omni-Man, de sterkste superheld op aarde. Wanneer Mark ook superkrachten krijgt, wil hij in de voetsporen van zijn vader treden, maar daarvoor moet hij eerst zijn krachten onder controle krijgen. Ondertussen gaat het normale leven door en moet Mark school combineren met het beschermen van de wereld.

Invincible is en blijft een superheldenverhaal. Alles wat je kent van Marvel en DC zit ook in deze serie, de helden zijn ook een duidelijke kopie van de bekende gezichten. Het grootste gedeelte van de tijd kun je genieten van alle vertrouwde elementen. Door enkele grote vraagstukken aan te snijden en met verrassende plotwendingen te komen, blijft de serie je aandacht vasthouden en MOET je gewoon weten hoe dit verhaal eindigt.

Tweede versnelling

Vanaf de tweede aflevering van het eerste seizoen gaat Invincible in een tweede versnelling. Wat je al wel mag weten, is dat het een brute en extreem gewelddadige serie is. De onderliggende thema’s gaan ook een stuk verder dan vragen over goed en fout. Het brute geweld dient ook een doel. In de gemiddelde superheldenfilm worden hele steden vernietigd zonder dat er doden vallen. Dat is vaak het meest onrealistische van de hele film. In Invincible zie je die consequenties wel. Als je met een auto gooit, is de kans groot dat je een onschuldige voorbijganger raakt. En wat dan?

Zoals ik al eerder in het artikel vermeldde is er nog weinig bekend over de plot van seizoen 2 en dit zullen de makers ook zo lang mogelijk proberen vol te houden. Ik hoop dat er net zo’n verrassend einde in de eerste aflevering zit als in die van het eerste seizoen. Dat je gelijk weer op het puntje van je stoel gaat zitten en dat je mond openvalt door een enorme plottwist. Atom Eve was een leuk voorgerecht, maar meer dan dat ook niet. Het vrij kalme achtergrondverhaal kwam niet in de buurt van het niveau van het eerste seizoen van Invincible. Hopelijk zullen de makers het oude niveau weer aantikken en een nieuw plafond weten te creëren.

De trailers van Invincible seizoen 2

Nieuwsgierig geworden naar de trailers van Invincible seizoen 2? We hebben ze nogmaals voor je op een rijtje gezet: