Magic: The Gathering: Tales of Middle-earth bindt twee werelden samen

Get The One Ring in Magic: The Ga-the-ring

Zjiiiing, plok! Hoort mijn elfenoor daar een schot in de roos? Jazeker. De verhalen van Tolkien komen naar Magic: The Gathering. Dat moet wel een voltreffer worden. Al twee keer eerder werd het universum van The Hobbit en The Lord of the Rings overgebracht naar de arena van de verzamelkaartspellen, maar zowel Middle-earth Collectible Card Game (1995) als The Lord of the Rings Trading Card Game (2001) hadden slechts een levensduur van enkele jaren. Nu heeft Wizards of the Coast (WotC) dus beslag weten te leggen op ’s werelds beroemdste fantasy-licentie. 281 spiksplinternieuwe kaarten in de MTG-set Tales of Middle-earth zijn het resultaat. En Magic-kaarten? Die zijn natuurlijk voor de eeuwigheid.

Misschien ben je komend weekend al van de partij op een van de prerelease-toernooitjes van Tales of Middle-Earth. Heb jij echter geen zin om je dag in een enigszins (lees: zeer) bedompte ruimte door te brengen met een veertigtal medespelers, die door de bank genomen niet vooraan stonden toen de zeep werd uitgedeeld, dan moet je nog een weekje langer wachten op je eerste kaarten. 23 juni gaan de starters en boosters in de algemene verkoop. Ik zal je in dit artikel wat achtergrond over de set verschaffen, uitleggen wat de nieuwe mechanismen zijn en tippen welke kaarten je in de gaten moet houden.

Fandoms unite!

Tales of Middle-earth is een zogenaamde Universes Beyond-set. Universes Beyond-sets bestaan uit kaarten van personages, gebeurtenissen en artifacts uit andere verhalende universums dan het ‘gewone’ MTG-multiversum over Dominaria, Phyrexia, Innistrad en dergelijke. In het verleden verschenen in Universes Beyond bijvoorbeeld kaarten van The Walking Dead, Transformers en League of Legends’ Arcane. Meestal kun je deze kopen via de Secret Lair Drops: dure setjes van vijf tot tien kaarten in een bepaald thema. De niet zo geheime agenda van WotC is natuurlijk om andere fandoms aan het magic’en te krijgen. Dat gaat met Tales of Middle-earth zeker lukken, want hoewel de overlap al groot was, zal deze set ook de nodige Ringers aantrekken die zich nog niet eerder aan MTG hadden gewaagd.

De kaarten uit Universes Beyond zijn natuurlijk volledig compatibel met andere MTG-sets en legaal in een aantal toernooivormen, maar níet in Standard. Tales of Middle-earth zal tournament legal zijn in Limited en Modern. Bij de digitale varianten van MTG (Arena en Magic Online) kun je de kaarten gebruiken in Limited, Alchemy en Historic.

Een booster voor jou, een booster voor mij

Tales of Middle-earth kun je dadelijk kopen in alle verpakkingsvormen die we van WotC gewend zijn. Voor mensen die graag een deck willen maken met enkel Midden-aardse kaarten erin zijn er starter kits, jumpstart boosters en preconstructed Commander-decks. Dit zijn ook ideale instapproducten voor beginnende spelers.

Meer ervaren spelers die de kaarten willen gebruiken om Limited te spelen of hun bestaande decks willen verrijken met hobbits, ringgeesten en Tom Bombadils, kunnen weer drie soorten boosters kopen. Draft boosters speciaal voor draft en sealed-deck, set boosters voor de verzamelaars (meer kans op foil kaarten, speciale art, borderless kaarten, etc.), en collector boosters voor de verzamelaars met grote portemonnee (nog meer rares, mythics en bijzondere kaarten). De bijzondere kaarten zijn trouwens een lust voor het oog, dus juni wordt weer een dure maand.

Genummerde versies van Sol Ring in de Elfentaal kun je in collector boosters aantreffen: 1900 wereldwijd

In de ban van de ring

Op veel kaarten in Tales of Middle-earth staat de spreuk “The Ring Tempts You”. Als de ring je lokt, wijs je een van je creatures aan als (Legendary) Ring-bearer en krijg je het onderstaande The Ring-emblem. Dit emblem geeft jouw Ring-bearer bepaalde abilities. Elke keer dat de ring je lokt, krijgt je Ring-bearer er een ability bij (van boven naar beneden). De opgedane abilities resetten niet als de Ring-bearer doodgaat of als je een nieuwe Ring-bearer aanwijst. Als je emblem het vierde stadium heeft bereikt, dan is je Ring-bearer een kracht waar je tegenstander niet omheen kan. Veel potjes in Limited zullen erom draaien zo snel mogelijk je emblem te maximaliseren, maar ook in Modern of casual Constructed vallen er leuke decks rondom dit mechanisme te bouwen.

Bij vier abilities heeft The Ring dus de maximale sterkte, maar dat betekent niet dat de aantrekkingskracht van de ring daarna geen effect meer heeft. Je wijst namelijk iedere keer opnieuw een Ring-bearer aan (dat mag steeds dezelfde zijn) en een aantal kaarten hebben triggered abilities zodra de ring je lokt. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar jou, Sauron, the Dark Lord!

Zoals je op de Dark Lord kunt zien, maakt het mechanisme amass een comeback in Tales of Middle-earth. Sauron en Saruman bereiden hun legers voor. In plaats van een Zombie Army zoals in War of the Spark, maak je nu natuurlijk een Orc Army. In Constructed kun je amass-kaarten uit beide sets combineren: je Army krijgt dan zowel het creature type zombie als orc.

Tales of Middle-earth brengt ons stervelingen, geesten en grote spinnen. Koninginnen en koningskinderen. Epische reizen en iconische locaties. Wat zit er allemaal in de snoeptrommel?

The One Ring

Laten we net als de dwergen bij Bag End maar meteen met de deur in huis vallen: The One Ring is natuurlijk dé kaart om naar uit te kijken. Levens ruilen voor extra handkaarten is al sinds Necropotence in Ice Age een ijzersterk mechanisme. The One Ring is kleurloos en past dus in elk deck, maar let op dat de macht van de Ring je niet te veel levens kost, want je komt er niet zo makkelijk vanaf.

Er is één The One Ring in de taal van Mordor gesmeed. Deze unieke kaart (nummer 001 uit 001) wordt in een Engelstalige collector booster verstopt. Nog zeldzamer dan een van Willy Wonka’s gouden wikkels. Er worden online nu al zescijferige bedragen geboden aan de gelukkige vinder.

Second Breakfast

Geheel in lijn met Tolkiens verhalen, keren treasure en food tokens terug in Tales of Middle-earth. Vooral de food tokens zijn goed vertegenwoordigd, want al die dwergen en hobbits lusten natuurlijk wel een lekker hapje. En ook wel een tweede hapje. Second Breakfast is een handige combat trick die je, indien juist getimed, een nette twee voor één geeft. Plus natuurlijk een lekker stukje taart.

Aragorn, the Uniter

Deze kaart had WotC evengoed ‘commander’ Aragorn kunnen noemen, want hij smeekt je haast om er een deck omheen te bouwen in dat format. Aragorn, the Uniter slaat voor vijf en hij maakt ELKE spell die je erna in zijn color identity speelt beter. Ik buig voor niemand, maar ik volg mijn commandant tot in Mordor.

Storm of Saruman

Bij de machtige Saruman hoort natuurlijk een machtige enchantment. Storm of Saruman heeft ward 3 om zichzelf wat langer in het spel te houden, want deze kaart zal een van de eerste targets zijn voor de removal van je tegenstander(s). De enchantment wendt blauws kracht om zaken te kopiëren ten volle aan. Vooral het bombarderen van de battlefield met extra permanents is angstaanjagend. Die zes mana van de casting cost heb je zo terug verdiend.

There and Back Again

De kaarten in Tales of Middle-earth vertellen het verhaal van de Lord of the Rings-trilogie. De eerdere gebeurtenissen in de Third Age worden gerepresenteerd door saga’s. There and Back Again staat voor de reis van Bilbo in The Hobbit en levert je uiteindelijk Smaug op. Als de draak het loodje legt, krijg je zijn schat: dertien treasure tokens! Dat is ruim voldoende mana om de volgende kaart te casten.

Last March of the Ents

Ronsel je Ghalta’s, Emrakuls en Worldspine Wurms om op te trekken naar Isengard! Voor acht mana is dit een beetje een win more-kaart, maar dat mag de pret niet drukken. Als je al een flink beest had liggen, geeft Last March of the Ents je een heel pak kaarten en met een Fires of Yavimaya of Rhythm of the Wild op de battlefield, kunnen je ents en andere vetzakken ook meteen aanvallen. Wel raar, een ent met haste.

Isildur’s Fateful Strike

Instant speed removal in zwart? Dat kennen we al voor minder mana. Maar instant speed discard (exile zelfs) is zeldzaam. Met de juiste timing geeft dit een vijf voor één! Dat is wel erg gortig, dus heeft WotC er een Legendary Instant van gemaakt. Ook mooi lore-accuraat. Je moet dus een Legendary creature op de battlefield hebben voordat je Isildur’s Fateful Strike mag casten, maar dat moet met al die keren dat de ring je lokt geen probleem zijn.

Rivendell

Nog een kaart die profiteert van een snelle Ring-bearer, want dat maakt Rivendell een eiland en geeft het land een handige ability. Late game scryen door slechts drie landen te tappen is zeer waardevol, want het filtert al dat goedkope, overbodige spul weg. Speel je blauw, dan adviseert WC-Eend Rivendell!

Arwen, Mortal Queen

Kijk, hier houden we dus van: een kaart die de lore mooi omzet in een spelmechanisme. Arwen kan haar onsterfelijkheid opgeven om haar geliefde te beschermen en hun band maakt beiden sterker. Aan wie geeft ze haar Evenstar? Misschien wel aan de Dark Lord. Oei, wat een twist.

Sting, the Glinting Dagger

Is het een zwaardje, een dolk of een briefopener? In MTG is Sting een leuke, kleine equipment die van alles doet. Een bonusje hier en een bonusje daar. Zijn scherpste punt is misschien nog wel dat hij je creature drie keer laat untappen in twee beurten (die van jou en je tegenstander). Dat betekent dus dat je tap-abilities drie keer kunt gebruiken. Zet die Tims maar aan het werk!

Nazgûl

One of a number, one of nine. Het lijken wel ratten, die Nazgûl: je mag er negen van in je deck stoppen en ze maken elkaar sterker! Hun leider, de Witch-king of Angmar is ook in twee kaartversies vertegenwoordigd. En als je ze allemaal samenbundelt, is er nog de kaart Ringwraiths. Sterk spul, die dienaren van Sauron.

Ik voel het al kriebelen hoor. Nog tien dagen wachten en we kunnen massaal boosters openmaken. We laten ons verleiden door de Ring en gaan op zoek naar die ene. Laat het even weten als jij hem vindt en aan de redactie van Pixel Vault wilt schenken. Our precioussss…