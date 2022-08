We gaan op avontuur!

Er was eens een machtige, magische ring die in een vulkaan werd gegooid. Dat verhaal werd natuurlijk al jaren geleden verfilmd. Nu vertelt The Lord of the Rings: Rings of Power het verhaal, duizenden jaren eerder, over hoe deze ring en de andere ringen ontstaan zijn. Het verhaal speelt zich af in een vredig tijdperk, totdat de Duistere Heer Sauron ervoor zorgt dat de ringen gesmeed worden om zo alle macht in Midden-Aarde over te nemen.

Wat Lord of the Rings: The Rings of Power?

Sauron, oftewel het grote boze oog uit de Lord of the Rings-films, leeft al duizenden jaren. Hij bestond zelfs al voor het scheppen van Midden-Aarde. Vanaf dat vroege begin heeft hij zichzelf veel kennis toegeëigend, die hij later doorgaf aan elven-smeden zodat zij de Rings of Power konden maken. Buiten hun weten om smeedde Sauron zelf de Ene Ring om zo alle andere ringen te regeren. Dit verhaal krijgen wij dus te zien in deze serie.

We weten in ieder geval dat Galadriel een belangrijke rol heeft. In bovenstaande teaser zegt ze dat het kwaad nog niet verslagen is en geeft ze aan dat ze vreselijke dingen heeft meegemaakt. We zien haar in een andere trailer een elvenhelm op een gigantische stapel leggen – allemaal slachtoffers van een enorme strijd. Was dit de strijd tegen de vorige Duistere Heer, Morgoth?

Er is wel al vermeld dat er geen hobbits in de serie voorkomen, maar wel de harfoots: de biologische voorouders van de gezellige en nuchtere bourgondiërs. Ook is het wel duidelijk dat de makers van de serie de boeken niet letterlijk volgen: de serie laat zich vooral inspireren door alle grote hoofdlijnen en grote personages. Dat kan bijna niet anders, want anders zijn we nog tientallen jaren bezig met het ontwikkelen van de personages.

Waarom wil je LotR: The Rings of Power zien?

Het kan een mooi tijdperk worden voor fantasyliefhebbers. In augustus kunnen we al uitkijken naar de voorgeschiedenis van Game of Thrones en dan een maand later komt deze prequel uit. Als beide series een succes worden, kan het zijn dat de populaire superhelden van Marvel en The Boys wat ruimte moeten maken op tv. Er is namelijk ook al aangekondigd dat een andere populaire fantasy-boekenserie een eigen tv-serie krijgt.

Belangrijke personages die voorkomen in deze serie zijn de elf Elrond, de mens Isildur en de dwergenprins Durin IV. Al deze personen kwamen ook in meer of mindere mate voor in de verfilmingen van regisseur Peter Jackson. De originele LotR is een groot epos en de verfilming ervan was een groot risico in 2001. Jackson nam de goed doordachte stap en heeft er een memorabele filmserie van gemaakt die andere grote verfilmingen, zoals Game of Thrones, heeft geïnspireerd.

Kunnen de makers van The Rings of Power de sfeer van Tolkien’s boeken overbrengen? Kunnen ze het succes van The Hobbit of zelfs The Lord of the Rings evenaren? Krijgen we eindelijk het bijzondere personage Tom Bombadil op het scherm te zien? Voor de antwoorden op die vragen moeten we nog even geduld hebben.

Hoelang moet ik nog op Lord of the Rings: The Rings of Power wachten?

Er is nu al een plan uitgestippeld voor vijf seizoenen en verwacht wordt dat alle seizoenen, net als het eerste, zullen bestaan uit acht afleveringen. We mogen de eerste aflevering van seizoen één verwachten op 2 september. Die zal dan te zien zijn op Amazon Prime.