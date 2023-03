Indiana Jones and the Dial of Destiny ontwaakt uit een lange slaap

Moet de franchise zelf een museum in?

Indiana Jones, de franchise die sinds de jaren 80 het ultieme avonturenfilm-gevoel teweegbrengt, keert terug. De ingrediënten zijn simpel: een mythe of een legende in combinatie met een stoffige tempel en wat nazi’s of Russen als de bad guys. Dit jaar komt er met Indiana Jones and the Dial of Destiny een einde aan de franchise met Harrison Ford in de hoofdrol. Wat weten we al over het laatste avontuur van deze icoon?

Hoewel de eerste drie Indiana Jones-films als klassiekers worden beschouwd, heeft de vierde film de nodige kritiek gekregen van de fans. De commentaren waren destijds vooral dat er te veel science-fiction in zat door het verschijnen van aliens. Nu heeft de Indiana Jones-serie nooit echt bekend gestaan om zijn realisme, maar de makers lijken wel geluisterd te hebben naar de fans.

Wat weten we al over Indiana Jones and the Dial of Destiny?

Het is 1969 en archeoloog en avonturier Indiana Jones doet het rustig aan terwijl het hele land geobsedeerd is door wie als eerste voet op de maan gaat zetten. Wanneer Indiana erachter komt dat de overheid voormalige nazi’s heeft ingehuurd om de Sovjet-Unie te verslaan, kan hij niet langer aan de zijlijn blijven staan. Samen met zijn peetdochter Helena trekt hij erop uit om de ex-nazi Jurgen Voller te stoppen. Deze wil namelijk de wereld veranderen zodat die voldoet aan zijn idealen.

Qua productie valt er genoeg te smullen in ieder geval. Zo keert John Williams terug om de muziek te schrijven voor de film en zijn er scènes waar een jongere Harrison Ford is te zien. Bij de aankondiging van de film in 2016 werd ook de terugkeer van Marion Ravenwood genoemd, maar actrice Karen Allen wist destijds van niks. Producer Kathleen Kennedy heeft in meerdere interviews aangegeven dat Ford in toekomstige films niet wordt vervangen door een jongere acteur. Welke kant de franchise op gaat weten we dus nog niet.

Waarom wil ik deze film gaan zien?

Eigenlijk is er maar één antwoord en dat is: Harrison Ford een laatste keer als Indiana zien. Heel de franchise is om hem heen gebouwd, dus ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren met de franchise in de toekomst. Daarnaast is het nog vaag of er in The Dial of Destiny acteurs terugkeren uit de vorige films. Wel is John Rhys-Davies als Sallah gespot in de trailers. Sallah zagen we eerder in Raiders of the Lost Ark en The Last Crusade. Slechterik Voller wordt gespeeld door Mads Mikkelsen, die eerder in Casino Royale en Doctor Strange liet zien dat hij een ijzige slechterik neer kan zetten.

Hoelang moet ik nog wachten op Indiana Jones and the Dial of Destiny?

Vanaf 30 juni is Indiana Jones and the Dial of Destiny te zien in de bioscoop. Voor het geval je niet kunt wachten en alvast in de stemming wilt komen, dan kun je uiteraard de vier voorgaande films kijken. De gamers kunnen uiteraard de Uncharted-games spelen die inspiratie haalden uit de films.