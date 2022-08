Weer op weg naar Westeros!

Magie en mythische monsters: twee belangrijke ingrediënten voor een high fantasy-serie. Voeg daaraan toe hoogverraad, familie-eer, wraak en andere volwassen thema’s en je hebt kans dat deze serie een succes wordt. De knappe koppen achter Game of Thrones leverden een dergelijke topprestatie die veel prijzen binnenhaalde. Hopelijk kan het team achter House of the Dragon in hun voetsporen treden.

Wat is House of the Dragon?

House of the Dragon is de opvolger (eigenlijk voorganger) van Game of Thrones (GoT) en speelt zich af in de wereld van Westeros, 200 jaar voor de gebeurtenissen van GoT. De focus van House of the Dragon (HotD) ligt op House Targaryen. In GoT maakten we al kennis met verschillende leden van dit huis. De bekendste hiervan is Daenerys Targaryen (beter bekend als Daenerys Stormborn, the Unburnt, Queen of Meereen, Khaleesi of the Great Grass Sea, Breaker of Chains, en Mother of Dragons).

Aangezien dit een prequel is zullen we haar niet zien in deze serie, maar wel haar familieleden. In dit tijdperk is House Targaryen de machthebber van de Seven Kingdoms. Voor wie het niet meer weet: in GoT was House Baretheon aan de macht gekomen omdat de toenmalige heerser Aerys II Targaryen gek was geworden. Dit kwam door de incesteuze familielijn, dus misschien staan ons nog meer gestoorde Targaryens te wachten.

Naast machtswellustige familieleden kun je rekenen op nog meer spektakel. Het is bijna zeker dat we de beruchte Dance of the Dragons te zien gaan krijgen. Dat is een intense gebeurtenis die veel impact had op de Seven Kingdoms. In deze heftige familiestrijd staan de Targaryens lijnrecht tegenover elkaar samen met hun draken. Er is ook al bekend dat we dit keer maar liefst zeventien draken te zien krijgen in plaats van drie.

Waarom wil ik House of the Dragon zien?

GoT trok de aandacht van mensen dankzij de belofte van bloederige gevechten, achterbakse achterkamertjespolitiek en spannende sekspartijen. Maar de reden waarom mensen bleven terugkomen is het hoge niveau van acteren en het plot. Net als bij die serie werkt schrijver George R. R. Martin mee aan HotD. Het schijnt zelfs zijn idee te zijn geweest om de uitvoerende producent te benaderen en hem deze prequel te pitchen. George zorgt telkens goed voor zijn verfilmde book babies, dus ook nu verwachten we dat hij het verhaal in goede banen zal leiden.

Een aantal namen van de cast springt er meteen uit zoals Matt Smith (Dr. Who, The Crown, Morbius) en Rhys Ifans (Elementary, The Amazing Spiderman). Andere acteurs die je waarschijnlijk herkent zijn Olivia Cooke (Bates Motel), Eve Best (The King’s Speech, Fate: The Winx Saga) en Graham McTavish (The Hobbit, Castlevania, Outlander). Net als de cast van GoT zullen er ook veel nog onbekende acteurs tussen zitten, maar dat was toen ook geen probleem. Een goede tv-serie kan namelijk een acteur op de kaart zetten, zoals gebeurde met Nathalie Emmanuel (Fast and Furious-saga, The Dark Crystal: Age of Resistance).

Hoe lang moet ik nog op House of the Dragon wachten?

Je hebt niet veel tijd meer om weer helemaal in de sfeer willen komen door de boeken (nog) een keer te lezen of de serie Game of Thrones opnieuw te zien. House of the Dragon speelt vanaf 21 augustus op HBO Max.