Fast X zet alles klaar voor de laatste ronde

Let’s race!

In 2001 kwam de eerste Fast & Furious film uit. Agent Brian O’Conner (Paul Walker) gaat undercover om een bende die verantwoordelijk is voor het stelen van elektronische goederen te ontmaskeren. In de acht films en twintig jaar die erop volgden is er veel veranderd. De bende van toen is tegenwoordig verwikkeld in de wereld van internationale spionage. Met Fast X wordt de voorlaatste ronde in hun avontuur ingezet.

Spoiler warning DIt artikel bevat spoilers uit de eerdere delen van de Fast-franchise. Lees alleen verder als je de films hebt gezien of bekend bent met de serie. Je bent gewaarschuwd.

Waar gaat Fast X over

Hoewel het leven van Dom (Vin Diesel) en zijn crew de afgelopen jaren z’n gangetje gaat, blijft het nooit lang rustig voordat er een nieuwe vijand tevoorschijn komt. Deze keer komt die in de vorm van Dante Reyes (gespeeld door Jason Momoa). Hij is de zoon van Hernan Reyes, die in het vijfde deel van de filmserie (Fast Five) om het leven is gekomen. Dante wil wraak en richtzijn woede op Dom en zijn hele team. Hoe zou dat aflopen?



Naast Momoa zijn er nog enkele andere nieuwe gezichten aan de filmserie toegevoegd. Oscarwinnares Brie Larson (Captain Marvel) zal in de film te zien zijn in de rol van Tess. Tess is iemand uit het team van Mr. Nobody (Kurt Russell), die samen met Dom de strijd aangaat tegen Dante. Verder zal Daniela Melchior (The Suicide Squad) ook haar debuut maken in de serie. Over haar rol is nog niet veel bekend, behalve dat ze een Braziliaanse straatracer speelt die een sterke link heeft met het verleden van Dom.



Mijn verwachting is dat Fast X een soort tussenfilm zal zijn. De verhaallijnen zullen op zo’n manier worden klaargezet om in het laatste deel er een goede afsluiting aan te geven. Ook denk ik dat de acties van het team uit het verleden weer een grote rol gaan spelen. In de laatste paar delen van de Fast serie was dit ook het geval. Zo moest Dom het in de vorige deel van de serie opnemen tegen zijn broer Jakob (John Cena),waar hij van vervreemd was. In dit deel zal het verleden terugkomen in de vorm van Momoa, maar ik verwacht ook dat het personage van Daniela Melchior daarin ook een grote rol in zal vertolken.

Een guilty pleasure gevuld met actie

De Fast saga is voor mij een echte guilty pleasure. Als iemand die toch wat meer een voorkeur heeft voor het arthouse-genre en graag een goed verhaal wil zien, heeft de Fast saga mij om de een of andere manier toch altijd weten te verleiden. De films zijn qua verhaallijn redelijk voorspelbaar. De ene cliché en oneliner na de andere komt voorbij en dat staat ook bijna synoniem voor een film uit de saga. Ik verwacht dat het woord family ook in dit deel weer veelvuldig voorbij zal komen.



Naast deze clichés kijk ik ook erg uit naar de stunts. In elk opvolgend deel van de serie worden deze steeds een stukje groter en spectaculairder. Met de achtervolging met een onderzeeër over een bevroren meer in The Fate of the Furious (deel 8) en de ruimtereis van Roman (Tyrese Gibson) en Tej (Ludacris) in F9: The Fast Saga nog vers in het geheugen kan ik bijna niet wachten om te zien wat de makers dit keer hebben bedacht.

Wanneer komt Fast X uit?

We hoeven niet heel lang meer te wachten om te kijken hoe het met Dom, Letty en alle anderen zal vergaan. Fast X is vanaf 18 mei te zien in de bioscoop. Wil je de hele saga nog een keer terugkijken? Op Amazon Prime kun je F9 zien en op Netflix is de spin-off Hobbs & Shaw te zien. Daarnaast is de hele filmserie te huur op Pathé Thuis.

Wat is jouw favoriete stunt of deel van de Fast Saga? Laat het ons weten in de reacties!