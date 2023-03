Een natural 20 in filmformaat

Dungeons and Dragons is het ultieme fantasyspel. Urenlang kun je oneindige werelden ontdekken, strijden tegen unieke wezens of gewoon lol hebben met je vrienden. In alles heeft het spel natuurlijk iets filmisch. Dit jaar komt er met Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves dan ook eindelijk een echte filmadaptatie van het wereldberoemde spel. De franchise krijgt dus een nieuwe kans in de bioscopen. Maar wat weten is er allemaal bekend over dit knotsgekke avontuur?

Hoewel er eerder drie D&D-films gemaakt zijn, wordt daar door vrijwel niemand positief over gesproken. Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves heeft de kans om het wereldberoemde spel op een juiste manier naar het grote scherm te brengen. Wizards of the Coast zet in ieder geval groots in op deze film. Met verschillende tie-in D&D-campagnes en boeken proberen ze de kleurrijke film succesvol te lanceren.

Wat weten we al over Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves?

‘Een charmante dief en een groep onverwachte avonturiers ondernemen een epische overval om een verloren schat terug te krijgen. Maar alles gaat mis wanneer ze de verkeerde mensen tegen het lijf lopen.’ Het klinkt als een typische Dungeons & Dragons-campagne. Een groep misfits, een overval, een magisch artefact, wat slechteriken en een twist. Dit is dan ook de synopsis van Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Op basis van de trailers lijkt het erop dat de film alle elementen zal hebben die we ook kennen van een goed rollenspelavontuur.

In de trailers zien we nog meer van wat de film voor ons in petto heeft. De ‘verkeerde mensen’ waarover gesproken is lijken de Red Wizards of Thay te gaan worden: een kwaadaardige cult die hun leven heeft gewijd aan het creëren van een land vol ondoden. Deze cabal is afkomstig uit de Forgotten Realms, de officiële wereld van D&D, de setting waarin ook de film zich afspeelt.

Sowieso lijkt de film een reis te worden zoals fanatieke spelers die zo vaak gemaakt hebben. De trailers zitten bomvol verschillende locaties en gevechten. Hoe deze allemaal samenhangen en waarom de avonturiers hier komen is misschien nog niet bekend, maar de film zal hoe dan ook meer zijn dan een gewone fantasyfilm. De film heeft zo op het eerste oog een echte Dungeons & Dragons-feel, met dungeon crawls, puzzels en genoeg monsters om te bevechten.

Waarom wil ik deze film gaan zien?

Het belangrijkste onderdeel van elke D&D-campagne zijn natuurlijk de avonturiers en Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves heeft een alleraardigste cast samengesteld voor deze cinematische campagne. Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek, The Princess Diaries 2) zal in de hoofdrol van Edgin the Bard duiken. Michelle Rodriguez (Fast & Furious) speelt de rol van Holga the Barbarian en Regé-Jean Page (Bridgerton) is Xenk the Paladin. De rest van groep wordt gecomplementeerd door Justice Smith (Detective Pikachu) als Simon the Sorcerer en Sophia Lillis (I Am Not Okay with This) als Doric, een tiefling Druid.

De fenomenale Hugh Grant, bekend van zo’n beetje alle romcoms ooit, zal de tegenspeler van deze party zijn. Hij zal in de huid van Forge Fitzwilliam the Rogue kruipen. Daarnaast zal Daisy Head (The Syndicate) een schurk genaamd Sophina, een Red Wizard of Thay, spelen. Verder kunnen Critical Role-fans hun ogen openhouden omdat meerdere castleden uit die serie een cameo zullen maken in de film.

Sowieso zal de film vol zitten met verwijzingen naar de personages, monsters, plekken en voorwerpen die spelers van Dungeons & Dragons mogelijk in hun spel al zijn tegengekomen. Alleen in de trailer zijn al veel wezens te herkennen zoals de Owl Bear, Gelatinous Cube en nog veel meer. Zo lijkt de film voor zowel fanatieke D&D-spelers als voor mensen die het spel niet kennen genoeg spektakel en kijkplezier te bieden.

Jonathan Goldstein en John Francis Daley zijn de regisseurs. Als hun oeuvre ons iets leert, dan zal de film in ieder geval genoeg humor bevatten. Als regisseurs van de komedies Vacation en Game Night, maar ook als de schrijvers van Horrible Bosses en The Incredible Burt Wonderstone hebben ze meer dan genoeg ervaring met dat genre. Verwacht dus een fantasierijke, actievolle, avontuurlijke film met een behoorlijke dosis humor.

Hoelang moet ik nog op Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves wachten?

Vanaf 30 maart zal Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves in de bioscopen te zien zijn. Mocht je nu zo enthousiast zijn geworden en eigenlijk niet kunnen wachten, dan kun je natuurlijk altijd zelf aan een Dungeons & Dragons campagne beginnen. Op Pixel Vault staan verschillende artikelen met tips en tricks voor alle soorten spelers (bijvoorbeeld dit artikel voor beginnende spelers). Ben je meer van het kijken? Dan is The Legend of Vox Machina een aanrader. In deze Amazon Prime-serie is een geanimeerde Dungeons & Dragons-campagne van de webserie Critical Role te zien (lees hier meer over Critical Role). Eventueel zou je in de krochten van het internet ook nog op zoek kunnen gaan naar de drie eerdere Dungeons & Dragons-films, maar zoals gezegd is de kwaliteit van die films niet per se om over naar huis te schrijven.