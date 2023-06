Dromen komen uit in Gran Turismo

Van gamer tot racer

Er was ooit een tijd dat ik regelmatig games speelde. Van Call of Duty tot Pro Evolution Soccer en Tony Hawk Underground. Het was voor mij een fijne manier om te ontspannen. Hoewel ik de afgelopen jaren andere interesses heb ontwikkeld, heb ik nog steeds fijne herinneringen aan deze games. Deze werden weer aangewakkerd toen ik de aankondiging hoorde van een film die gebaseerd is op mijn favoriete game: Gran Turismo.

Kans uit duizenden

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Jann Mardenborough. In 2011 won hij de GT Academy. Dat was een wedstrijd die georganiseerd werd door autofabrikant Nissan, Playstation en game developer Polyphony Digital. Hierin gingen de beste Gran Turismo spelers van de wereld de strijd met elkaar aan met als inzet een plek in het raceteam van Nissan.



Het deelnemersveld van de GT Academy bestond uit 90.000 enthousiastelingen met een droom. Uiteindelijk wist Mardenborough ze allemaal te verslaan en maakte hij eind 2011 zijn debuut als professioneel coureur tijdens de 24-uursrace van Dubai. Zijn debuut was meteen een succes, hij werd met zijn team derde in zijn raceklasse. Tegenwoordig is hij nog steeds actief als coureur. Hij heeft onder andere deelgenomen aan de 24 uur van Le Mans, het Britse Formule 3 kampioenschap en de Formule E.

Interessante sterren en regisseur

Na het zien van de trailer en het lezen van het verhaal van Mardenborough denk ik dat Gran Turismo een coming-of-age film zal zijn. Een film waarbij de hoofdpersoon goed begint, maar ook enkele tegenslagen moet overwinnen om uiteindelijk als winnaar over de streep te gaan. Hoewel dit soort verhalen al heel vaak verteld zijn, kijk ik er wel naar uit. En dat heeft onder andere te maken met de cast en regisseur.



Archie Madekwe (die je kunt kennen van zijn rol in Midsommar) zal de rol vertolken van Jann Mardenborough. Hij wordt daarbij onder andere vergezeld door David Harbour (Stranger Things), Orlando Bloom (Lord of the Rings) , Djimon Hounsou (Shazam) en ex-Spice Girl Geri Halliwell. Maar wat me het meest interesseert, is dat de regie van de film in handen is van Neill Blomkamp.



Ik ben een liefhebber van zijn films en stijl. Hij heeft onder andere de films Chappie, District 9 en Elysium geregisseerd, geschreven en geproduceerd. Blomkamp heeft een kenmerkende filmstijl. Het is een documentaire-achtige stijl waarbij hij veel gebruik maakt van een handheld camera. Hierdoor creëert hij een realiteit in zijn films waardoor het soms lijkt alsof het echt gebeurd is. Terugkerende thema’s in de films van Blomkamp zijn onder andere vreemdelingenhaat en sociale ongelijkheid. Hoewel Gran Turismo waarschijnlijk een feelgood racefilm zal zijn ben ik heel benieuwd in hoeverre Blomkamp de vrijheid heeft gekregen zijn draai te geven aan deze film.

Wanneer komt de film uit?

Gran Turismo heeft een releasedatum van 8 augustus. Het is dus een film die je kunt zien wanneer je op zoek bent naar een beetje verkoeling in een bioscoopzaal tijdens hopelijk weer een prachtige zomer. Wat is jouw favoriete auto uit de Gran Turismo game serie? En wat is jouw favoriete game verfilming? Laat het ons weten in de reacties!