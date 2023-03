In Renfield keert Dracula terug op het grote scherm

Vampieren zijn er in verschillende soorten en maten

Christopher Lee, die in Dracula een mysterieus persoon in een lange zwarte cape speelt die je op een onverwacht moment in je nek bijt. De Cullens in de Twilight-filmserie, die hun drang tot het drinken van menselijk bloed proberen te onderdrukken door het bloed van dieren te drinken. Of de mockumentary serie What we do in the Shadows over het dagelijks leven van een groep vampieren die in New York wonen. Met Renfield wordt er een nieuw perspectief aan toegevoegd.

Renfield (Nicholas Hoult) is al eeuwen de bediende van Dracula (Nicolas Cage). Hij moet hem voorzien in al zijn wensen, waaronder het leveren van lijken om te eten. In ruil daarvoor krijgt Renfield een lang leven en superkrachten. Maar na al die jaren van dienstbaarheid is hij er klaar mee. Hij wil graag zien wat de wereld nog meer te bieden heeft. Dat betekent dat hij de band van wederzijdse afhankelijkheid tussen hem en Dracula moet beëindigen.

Waarom kijk ik ernaar uit?

Op basis van de trailer lijkt Renfield in potentie een heel leuke comedy-horror, die een nieuwe draai geeft aan het verhaal van Dracula en de relatie tussen hem en Renfield. Ook als ik de cast en crew bekijk dan lijkt het bijna te mooi om waar te zijn. Met acteurs Cage, Hoult en Awkwafina (Shang-Chi) onder de regisserende leiding van Chris McKay (The Lego Batman Movie) zou het niet mis moeten gaan.

Waar ik vooral naar uitkijk is hoe Nicolas Cage de rol van Dracula zal vertolken. Cage staat erom bekend dat hij zich soms vol overgave in een rol stort. Dit neigt regelmatig naar overacting. Het blijft altijd een verrassing in zijn films op welke manier hij zich zal presenteren. Ik ben heel benieuwd.

Zou hij gekozen hebben om een ingetogen rol te spelen zoals hij heeft gedaan in de film Pig. Daarin speelde hij Rob, een truffelzoeker die een teruggetrokken leven leidt diep in de bossen van de Amerikaanse staat Oregon. Of zal hij hebben gekozen voor een combinatie tussen ingetogen en full psycho zoals in Mandy? Daarin speelt hij een houthakker wiens vriendin door een sekte wordt vermoord. Als gevolg daarvan gaat hij op wraaktocht.

Wanneer komt de film uit?

Renfield is vanaf 25 mei te zien in de bioscoop. Wat is jouw favoriete vampierfilm? En welke film van Nicolas Cage is jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties!