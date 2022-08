Snootchie bootchies!

Discussies met je collega over bouwvakkers die betrokken waren bij de bouw van de Death Star en een klant die opzoek is naar het perfecte dozijn eieren. Dat is een dag uit het leven van een winkelmedewerker van een buurtsupermarkt in New Jersey. In 1994 maakte Kevin Smith er de film Clerks over. Na een vervolg in 2006 komt dit najaar het derde en tevens laatste deel uit: Clerks 3.

Waar gaat Clerks 3 over?

De film speelt zich enkele jaren na Clerks 2 af. Dante (Brian O’Halloran) en Randal (Jeff Anderson) slijten hun dagen met werken in hun oude vertrouwde buurtsupermarkt, The Quick Stop. Wanneer Randal getroffen wordt door een hartaanval en die ternauwernood overleeft, komt hij tot de conclusie dat het roer om moet. Hij wil een film gaan maken over zijn leven als winkelmedewerker.

Goed uitgepakte gok

Clerks was de debuutfilm van Kevin Smith. Naast de regie heeft hij ook het script geschreven en de film zelf gefinancierd. Dit heeft hij gedaan door een groot deel van zijn stripboekencollectie te verkopen en rood te staan op verschillende creditcardrekeningen. Het was een gok die goed uitpakte. Inmiddels, bijna dertig jaar later, heeft hij een succesvolle carrière als filmmaker en podcaster opgebouwd.

Werkelijkheid wordt fictie

In 2018, toen hij net het script voor Clerks 3 af had, kreeg Smith net zoals het personage Randal een zware hartaanval. Door de grote impact daarvan besloot hij om na zijn revalidatie een nieuwe versie van het script te schrijven. Zijn hartaanval en revalidatie zouden onderdeel worden van het verhaal.



Het is niet de eerste keer dat Smith gebeurtenissen uit zijn leven gebruikt in zijn films. Vooral in de films die zich rondom zijn geboortestaat New Jersey afspelen is dat het geval. Naast de Clerks-films behoren onder andere zijn films Dogma, Chasing Amy en Mallrats tot deze View Askewniverse (vernoemd naar zijn eigen productiemaatschappij). Daarnaast zullen ook enkele acteurs waar hij vaak mee heeft gewerkt (onder andere Ben Affleck en Justin Long) kleine maar voor nu nog onbekende rollen spelen in de film.

De cirkel is rond

De films van Kevin Smith waren mijn eerste kennismaking met arthouse- en indie-films. Toen ik Clerks voor het eerst zag, had ik een bijbaantje in een winkel en zag ik veel raakvlakken met wat ik zelf ook meemaakte. Van bijzondere klanten tot verhitte discussies als het rustig is: het was een feest der herkenning.

Met Clerks 3 komt er een einde aan het verhaal van Dante en Randal op een manier die in het Engels wordt gedefinieerd als “Art imitates life”. Dat betekent dat een creatief werk, in dit geval een film die deels gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. De eerste Clerks-film is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van regisseur Smith als winkelmedewerker. In dit laatste deel maken de personages uit de film nu zelf een film over hun leven als winkelmedewerker, waardoor de cirkel in dit verhaal in de View Askewniverse rond is.

Er is nog niet heel veel meer bekend over de film en het is ook nog niet bekend wanneer Clerks 3 te zien zal zijn in Nederland. Wat is jouw favoriete film van Kevin Smith? En naar welke film kijk jij uit dit najaar? Laat het ons weten in de reacties!