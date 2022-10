Reis mee naar Wakanda!

9 november 2022 komt er alweer een einde aan Phase 4 van het MCU. Black Panther: Wakanda Forever eindigt namelijk de eerste fase van de Multiverse Saga. Maar alles wijst erop dat dit een knallende afsluiting gaat worden. Met een speeltijd van maar liefst twee uur en 41 minuten is er in ieder geval genoeg om naar uit te kijken. Maar wat weten we allemaal al over de film Black Panther: Wakanda Forever?

In augustus 2020 kwam het tragische nieuws naar buiten dat Chadwick Boseman na een jarenlange strijd tegen darmkanker is overleden. Het MCU verloor daarmee een van zijn grootste helden en inspiratiebronnen. De sequel op Black Panther stond daarmee ook voor een duivels dilemma. Er is gekozen om Koning T’Challa niet opnieuw te casten, maar met Black Panther: Wakanda Forever het nalatenschap van Boseman te eren en de fraaie wereld van Wakanda verder te ontdekken.

Wat mogen we verwachten?

Waar de meeste sequels focussen op de held in de titel, vertelt Black Panther: Wakanda Forever dus een verhaal dat gaat over Wakanda en haar inwoners. Nadat aan het einde van de eerste film Wakanda volledig is opengesteld aan de wereld, hebben verschillende wereldmachten sterke interesse getoond in de rijkdommen van het land. Zeker na de dood van Koning T’Challa proberen steeds meer landen te interveniëren in het land. Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye en de rest van de Dora Milaje doen er alles aan om deze invloeden van buitenaf te voorkomen. Samen met Nakia en Everett Ross moeten zij de toekomst van Wakanda vormgeven.

De beschrijving van hierboven is wat Marvel zelf vertelt, maar op basis van onder andere de trailers kunnen we nog wat meer puzzelstukjes leggen. Het belangrijke metaal vibranium zal waarschijnlijk de grootste motivatie zijn voor veel landen om zich met Wakanda te bemoeien. Scènes die exclusief op San Diego Comic Con en D23 te zien waren, laten namelijk zien dat verschillende VN-ambassadeurs met argwaan kijken naar de eigenschappen van vibranium en de mogelijkheden om het als wapen in te zetten.

Nu gaat kwaliteit natuurlijk boven kwantiteit en zegt lengte lang niet alles, maar er is in ieder geval genoeg tijd om het verhaal van Wakanda te vertellen én voor ons om daarvan te kunnen genieten.

Oké, dus vibranium staat waarschijnlijk centraal, maar welke grootmachten komen hier dan achteraan? Uit de trailers is op te maken dat Marvels versie van Atlantis eindelijk zijn debuut in het MCU maakt en dat onder de naam Talocan. Daarmee debuteert ook een van Marvels oudste superhelden in het MCU, namelijk Namor the Sub-Mariner. Namor is de koning van Talocan en lijkt in deze film een soort antiheld te spelen. Zijn land raakt in ieder geval in conflict met Wakanda. In de trailer is ook te zien dat de troonzaal in Wakanda volledig onder water staat, waarschijnlijk door het toedoen van Namor.

Hoewel Chadwick Boseman en Koning T’Challa natuurlijk voor altijd onvervangbaar zullen zijn, is de mantel van de Black Panther doorgeefbaar. Shuri zal in deze film naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe Black Panther worden. Verder zal ook een andere Marvel-held debuteren, namelijk Iron Heart. Hoe zij precies in het verhaal past weten we niet, maar als MIT-student kunnen we vast uitkijken naar wat tech-savy gesprekken tussen haar en Shuri.

Waar kunnen we naar uitkijken?

Veel van de personages uit de eerste Black Panther-film keren ook in deze film terug. Letitia Wright als Shuri, Lupita Nyong’o als Nakia, Danai Gurira als Okoye, Winston Duke als M’Baku, Martin Freeman als Everett Ross en Angela Bassett als Queen Ramonda zijn dus allemaal weer van de partij. Verder zullen er ook een heleboel nieuwe personages geïntroduceerd worden.

Ten eerste natuurlijk een aantal Talocans. Marvel’s ‘First Mutant’, Namor The Sub-Mariner, komt na jaren van wachten eindelijk naar het MCU en wordt gespeeld door Tenoch Huerta. Ook andere uit de strips bekende Atlantianen (in de film dus Talocans) zoals Attuma (Alex Livanalli) en Namora (Mabel Cadena) maken hun debuut. Daarnaast is er nog een andere belangrijke debutant: Dominique Thorne als Riri Williams oftewel Ironheart. Deze studente met een Iron Man-pak zal volgend jaar ook haar eigen Disney+-serie krijgen.

Naast de volgeladen cast is er nog veel meer om naar uit te kijken. Zoals gezegd zal de film maar liefst 161 minuten duren en is daarmee na Avengers: Endgame de langste MCU-film. Nu gaat kwaliteit natuurlijk boven kwantiteit en zegt lengte lang niet alles, maar er is in ieder geval genoeg tijd om het verhaal van Wakanda te vertellen én voor ons om daarvan te kunnen genieten. We kunnen ons waarschijnlijk wel instellen op een visueel spektakel. Black Panther won zowel de Oscar voor kostuumontwerp als voor productie-ontwerp en afgaande op de trailers zal ook Black Panther: Wakanda Forever er weer prachtig uit zien. Overigens won die film ook de Oscar voor beste originele muziek. Ludwig Göransson keert terug in zijn rol als componist dus ook daar mogen we veel van verwachten.

Wat te doen tot 9 november?

De omvang en verbondenheid van het MCU zorgt ervoor dat je voor elke nieuwe film heel wat gezien moet hebben om er écht maximaal van te kunnen genieten. Met een sequel als Black Panther: Wakanda Forever is dat natuurlijk helemaal het geval, maar gelukkig heb je nog een maand om je voor te bereiden voor de ultieme sequel-beleving. Het (opnieuw) kijken van de eerste Black Panther-film is daarom sterk aan te raden.

Als je echt even helemaal opgefrist wilt worden over de MCU-geschiedenis van Wakanda doe je er goed aan om ook Captain America: Civil War en Avengers: Infinity War te kijken. In beide films spelen Wakanda en haar inwoners een grote rol en worden gebeurtenissen uit deze sequel in gang gezet.

Krijg jij nu geen genoeg van het MCU? Lees dan hier onze vooruitblik op de zojuist uitgekomen Werewolf By Night Halloween special!