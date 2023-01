Er gaat niks boven een familievakantie

Dit jaar mogen Scott Lang en Hope van Dyne de spits van het Marveljaar afbijten. Met Ant-Man and the Wasp: Quantumania wordt de Ant-Man and the Wasp-trilogie gecomplementeerd én wordt tegelijkertijd Marvel’s grootste schurk aan het MCU geïntroduceerd. Het wordt dus een film met genoeg om naar uit te kijken. Maar wat weten we allemaal al over deze nieuwste toevoeging aan het MCU?

Na een veelbewogen Phase 4 in 2022 te hebben achtergelaten, begint in 2023 Phase 5 van het Marvel Cinematic Universe. Ant-Man and the Wasp: Quantumania zal gelijk al een heel belangrijk begin zijn. De grote schurk van de huidige Multiverse Saga komt in Quantumania namelijk al oog in oog met de kleinste der Avengers. Kang the Conqueror zal de ‘Thanos’ in deze saga van het MCU zijn. Hij zal, net als Thanos eerder deed, in Avengers: Kang Dynasty en Avengers: Secret Wars de Avengers het vuur aan de schenen leggen. Er staat dus gelijk al een hoop op het spel aan het begin van Phase 5.

Waar gaat het over?

Volgens de officiële synopsis van Marvel zullen Scott Lang/Ant-Man, Hope van Dyne/Wasp, Hank Pym en Janet van Dyne in de film op een ontdekkingstocht door de Quantum Realm gaan. Op deze queeste zullen ze volgens de beschrijving veel nieuwe wezens ontmoeten en een avontuur beleven dat voorbij gaat aan wat ze voor mogelijk hadden gehouden. Dit klinkt allemaal nog een beetje vaag, maar het leert ons dat Ant-Man and the Wasp: Quantumania een echt familie-avontuur wordt, waar de families Lang en Pym-Van Dyne er samen op uit trekken.

Hoewel de officiële beschrijving van Marvel ons niet super veel leert, kunnen we uit de trailers wél veel info halen. Deze vertellen ons dat het inderdaad een avontuur gaat zijn waar de hele familie bij betrokken is, óók Scott’s, inmiddels volwassen, dochter Cassie zal een grote rol spelen in de film. Samen met haar ouders en grootouders wordt ze de Quantum Realm ingezogen, waarna het eerder genoemde avontuur begint.

De band tussen Scott en Cassie zal waarschijnlijk een belangrijk thema zijn in de film. Vanwege de tijdsprong in Avengers: Endgame heeft Scott namelijk vijf jaar van het leven van zijn dochter gemist. In een interview met Nerdhunter vertelde regisseur Peyton Reed dat juist die verloren tijd een belangrijke rol speelt en dat Scott deze tijd ‘terug wil’. De band tussen Cassie en Scott zal dus centraal staan in de film.

Wie is Kang the Conqueror?

Het thema van tijd is precies waar ook Marvel’s nieuwe grote ‘big bad’ om de hoek komt, Kang the Conqueror. In Loki hebben we al kennis kunnen maken met een variant van Kang genaamd He Who Remains. Maar Ant-Man and the Wasp: Quantumania zal de enige echte Kang the Conqueror introduceren. Hoewel Kang de grote vijand in deze film zal zijn, zal hij ook de grote tegenstander van alle Avengers worden in de Multiverse Saga. À la Thanos is Kang in deze saga de man waar alles naartoe leidt. Ant-Man and the Wasp: Quantumania wordt dus een van de belangrijkste films in dit hele verhaal. Producent Stephen Broussard heeft de film qua belang voor het hele MCU al vergeleken met films als Captain America: The Winter Soldier en Captain America: Civil War.

In Quantumania zullen we waarschijnlijk een Kang zien die nog niet op volle oorlogssterkte is. Naar alle waarschijnlijkheid zit Kang aan het begin van de film gevangen in de Quantum Realm en wordt zijn macht belemmerd. Scott is daarbij de man die hem van dienst kan zijn. In de trailer is te horen dat hij Scott’s hulp nodig heeft en hem daarvoor tijd (met zijn dochter) terug kan geven. Kang staat in de comics namelijk bekend om zijn tijdreiskrachten, iets waar we waarschijnlijk in het MCU nog heel veel van gaan zien.

Dat Kang the Conqueror nog niet op zijn allersterkst is, betekent niet dat hij geen bedreiging is. In de trailer is te zien dat Scott het zwaar te verduren krijgt tegen de superschurk. Kang the Conqueror is naast een tijdreiziger namelijk ook briljant en heeft toegang tot heel geavanceerde technologie die hem extra kracht en sterke energiekrachten geven.

Waar kunnen we naar uitkijken?

Net als bij Ant-Man en Ant-Man and the Wasp zal Peyton Reed ook voor dit derde deel de rol van regisseur op zich nemen. Reed neemt Christophe Beck weer mee als de componist, nadat hij dat ook voor de eerste twee Ant-Man-films, WandaVision en Hawkeye was. Het script is geschreven door Jeff Loveness die vooral bekend is van zijn werk voor Jimmy Kimmel Live! en Rick and Morty. Zo schreef hij de ‘The Vat of Acid Episode’, deze aflevering zou later een Emmy krijgen voor Outstanding Animated Program. De combinatie van komedie en serieuze thema’s is voor deze schrijver dus niet onbekend, iets wat deze film waarschijnlijk goed uit zal komen.

Zoals gezegd keren veel van de inmiddels grote namen uit het MCU terug voor deze film. Paul Rudd en Evangeline Lilly keren terug in de rollen van respectievelijk Scott Lang/Ant-Man en Hope van Dyne/Wasp. Ook Michael Douglas (Hank Pym), Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Peña (Luis), Randall Park (Agent Jimmy Woo) spelen hun MCU-personages weer.

Daarnaast zullen er ook een aantal nieuwkomers aan het MCU worden toegevoegd. Kathryn Newton kruipt in de huid van een volwassen Cassie Lang. De band met haar vader zal in de film zoals gezegd een grote rol spelen, maar Cassie zal zelf naar alle waarschijnlijkheid ook een superheld worden. In de comics heeft zij net als haar vader de mogelijkheid om zichzelf te laten groeien en krimpen. Ze gaat als superheld door het leven onder de aliassen Stature of Stinger. Wat ook nog interessant is, is dat Cassie Lang een van de oprichters is van de Young Avengers, een groep van jonge superhelden. Deze groep zal waarschijnlijk ook naar het MCU komen, dus Cassie staat nog veel te wachten.

Producent Stephen Broussard heeft de film qua belang voor het hele MCU al vergeleken met films als Captain America: The Winter Soldier en Captain America: Civil War.

Jonathan Majors zal net als in Loki de rol van Kang op zich nemen. Zijn optreden in de laatste aflevering van die serie was een van de hoogtepunten, het wordt dus boeiend om te zien hoe Majors in deze film voor de dag zal komen. Daarnaast zal de enige echte Bill Murray een rol krijgen in het grote Marvel Cinematic Universe als een inwoner van de Quantum Realm genaamd Lord Krylar.

Nog een laatste boeiende toevoeging aan het MCU die in Ant-Man and the Wasp: Quantumania zal deelnemen is MODOK. Dit Mental Organism Designed Only for Killing is een bekende schurk uit de strips die nu dus zijn MCU-debuut zal maken. In de stripverhalen is MODOK een van de meest intelligente wezens die bestaat en heeft hij psychische krachten. Ook is hij de leider van A.I.M., de organisatie die in Iron Man 3 voor al het onheil zorgde. MODOK is in de strips dus een belangrijk personage en hopelijk zal in het MCU ook een grote rol voor hem zijn weggelegd. We weten dat Corey Stoll, de acteur die de schurk uit de eerste Ant-Man-film Darren Cross/Yellowjacket speelde, in deze film in de huid van MODOK zal kruipen. Het achtergrondverhaal en het ontstaan van MODOK wordt dus iets om in deze film naar uit te kijken, omdat dit waarschijnlijk wat anders zal zijn dan in de stripboeken.

Wat te doen tussen nu en 15 februari?

Net als altijd in het MCU bouwt ook Ant-Man and the Wasp: Quantumania voort op eerdere films. Ant-Man en Ant-Man and the Wasp zijn must-sees voordat je naar dit derde deel gaat. Je bent dan weer up-to-date met de verhalen van Scott Lang, Hope van Dyne en de rest van de familie. Deze films zullen ook een welkome opfrisser zijn over alles Quantum Realm gerelateerd, zodat je alle ins en outs van deze bijzondere dimensie weer op een rijtje hebt. Daarnaast zijn het ook humoristische en vermakelijke films, kijkplezier is dus gegarandeerd.

Mocht je nu echt optimaal voorbereid willen zijn, dan zijn Avengers: Endgame en Loki ook kijktips. De tijdsprong in Endgame is natuurlijk cruciaal voor de nieuwe relatie tussen Scott Lang en zijn dochter Cassie. Ook speelt in deze film de Quantum Realm een grote rol. Loki is vooral belangrijk als je even herinnerd wil worden aan de fantastische Jonathan Majors en niks aan informatie wil missen over Kang the Conqueror en zijn tijdreiskrachten.

