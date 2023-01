Even wat anders dan Jurassic Park

Zeg je dinofilm, dan zal iedereen natuurlijk gelijk aan de Jurassic Park-franchise denken. Maar dit jaar komt er een nieuwe film uit die deze titel ook met trots mag dragen. In de nieuwe science-fiction thriller 65 spelen de ‘vreselijke hagedissen’ namelijk een grote rol.

Wat als je strandt op de Aarde van 65 miljoen jaar geleden? Een Aarde die bewoond wordt door dinosauriërs en andere prehistorische wezens. In de nieuwe film 65 proberen de regisseurs Scott Beck en Bryan Woods, bekend van hun werk aan A Quiet Place, precies die vraag te beantwoorden. Op het eerste oog lijkt het antwoord een prachtige, spannende sci-fi thriller te worden.

Wat is 65?

65 vertelt het verhaal van een piloot genaamd Mills. Tijdens een ontdekkingstocht door de ruimte wordt zijn schip geraakt door een asteroïde en crasht hij op een onbekende planeet. Al snel komt hij erachter dat hij op de Aarde is gestrand, maar dan wel zoals die er 65 miljoen jaar geleden uitzag. Samen met een andere overlevende, Koa, dient hij te overleven op een planeet die dus vol zit met prehistorische wezens (lees: dinosauriërs).

Het plot maakt ontzettend nieuwsgierig naar hoe deze wereld precies in elkaar zit en waarom Mills in deze situatie terechtkomt. Daarnaast zegt het genre van 65 een hele hoop over wat we kunnen verwachten. Het zal namelijk een science-fiction thriller zijn. Sci-fi is natuurlijk vrij voor de handliggend, maar dat de film een thriller gaat zijn betekent dat je voldoende spanning kunt verwachten. Afgaande op de trailer zullen we dan ook een aantal keer in de lucht springen door onverwachte dino’s. Het zal dus een film worden waar je constant op het puntje van je stoel zit.

Waarom wil ik het zien?

De hoofdpersoon, Mills, is voor deze film in goede handen. Niemand minder dan Adam Driver, bekend van onder andere BlacKkKlansman, House of Gucci en de Star Wars sequel trilogie zal namelijk de cast leiden. Koa zal gespeeld worden door Ariana Greenblatt (Stuck in the Middle). Daarnaast maken ook Chloe Coleman (My Spy) en Nika King (Euphoria) onderdeel uit van de cast.

De schrijvers en regisseurs van 65 zijn Scott Beck en Bryan Woods. Met meerdere thriller/horror films is dit duo inmiddels uitermate bedreven in deze genres. Hun grootste succes is A Quiet Place, geregisseerd door John Krasinski, waarvoor zij het verhaal en de screenplay schreven. De thriller die 65 zal worden, past dus helemaal in het oeuvre van deze twee makers.

Een andere grote naam die verbonden is aan 65 is Sam Raimi. Als regisseur van de Evil Dead-franchise en films als Drag Me to Hell is het horrorgenre voor hem ook zeker niet onbekend. Hij is de producer van de film. De muziek zal voor de rekening worden genomen door iemand met wie Raimi als regisseur ook veel heeft samengewerkt, Danny Elfman. Zo is de film met zijn regisseurs, producer én componist doordrenkt van horrorervaring en zal naar verwachting de spanning er goed inzitten.

Hoewel er nog niet heel veel beeld is verschenen van de film zag de trailer er spectaculair uit. Hierin werd gelijk duidelijk hoe het team spanning in de film wil krijgen. Daarnaast maken zowel de production design als de cinematografie erg enthousiast. Salvatore Totino zal voor 65 de cinematograaf zijn. Hij werkte eerder aan de drie Da Vinci Code-films van Ron Howard.

Wanneer kunnen we 65 verwachten?

Deze ‘dinothriller’ verschijnt op 16 maart. 65 zal dan, lekker old-skool, exclusief in de bioscopen te zien zijn. Dus als je houdt van science-fiction én een goede dosis spanning, ren dan naar een cinema bij jou in de buurt. Als je alvast wil opwarmen, zou je bijvoorbeeld A Quiet Place of Haunt kunnen kijken. Beide films zijn net als 65 ook gemaakt door Scott Beck en Bryan Woods.

65 is voor dé film waar ik dit jaar het meest naar uitkijk. Ben je nu benieuwd op welke films en series de rest van de redactie nu niet kan wachten in 2023? Lees dan dit artikel.