Het hoofdpersonage is Jasmijn Vink,geboren in 1978 en ze groeit op in de stad Rotterdam. Het verhaal opent met haar eerste dag op de kleuterschool als 4-jarige. Jasmijn wil hier helemaal niet zijn, ze wil met haar moeder en haar hond Senta mee terug naar huis. De lichten branden in haar ogen en het klinkt alsof alle kindjes recht in haar oren schreeuwen. Tegen de juf praten lukt haar niet, want ze kent deze juf helemaal niet. Haar stem doet het niet. Deze eerste dag rent ze al weg.

Uiteindelijk heeft Jasmijn zich erbij neergelegd dat ze toch echt naar school moet. Maar alles gaat totaal niet volgens plan, volgens anderen dan. Jasmijn zelf ziet geen problemen met haar neigingen om alles wat gezegd wordt erg letterlijk te nemen, of dat ze voor alles een logische verklaring wil. Op school maken juffen zich echter steeds meer zorgen om haar, ze loopt achter op motoriek en sociaal vlak. Ze is liever op zichzelf dan met mensen.

Met de stap van de basisschool naar de middelbare school krijgen we in het boek uitgebreidere verhalen en lijkt Jasmijn tegen steeds meer dingen aan te lopen. Het geluid en licht is hier nóg heftiger en haar interesses zijn totaal anders dan die van de andere meisjes. Ze past er niet tussen en snapt maar niet waarom. Als ze eenmaal 19 is vertelt haar vriendin Kristen dat ze een vermoeden heeft waar Jasmijn’s gedrag vandaan komt: autisme.