2024 lijkt weer een geweldig jaar te worden voor anime. Naast grote namen op Crunchyroll biedt ook Netflix tegenwoordig een steeds beter repertoire aan anime-series en -films aan en zelfs de Nederlandse bioscopen gaan overstag. Dus waar kun je dit jaar zoal naar uitkijken als het aankomt op Japanse animatie? We vroegen de hosts van podcast Een Geanimeerd Gesprek om hun aanraders van 2024 voor je op papier te zetten.

Er staat genoeg voor anime-fans op de planning in 2024 met nieuwe seizoenen van shows als One Piece, My Hero Academia en Demon Slayer. Maar ook voor niet-shonen fans is er genoeg op komst, zoals nieuwe afleveringen van Frieren: Beyond Journey’s End en The Apothecary Diaries. Wie op zoek is naar volledig nieuwe shows hoeft gelukkig ook niet ver te zoeken. Gerard, Jocelyn en Kevin van Een Geanimeerd Gesprek hebben hun anime-verwachtingen voor komend jaar voor je uiteengezet.

Luister de podcast! Wil je de andere voorspellingen van dit drietal horen? Luister dan naar aflevering 45 van Een Geanimeerd Gesprek, waarin ze hun volledige voorspellingen doen.

A Sign of Affection

Gerard: Op het moment van schrijven staat de serie A Sign of Affection op het punt van beginnen, maar voor mij is het nog altijd een grote onbekende. Dat ligt niet aan het simpele maar mooie verhaal: de dove studente Yuki ontmoet de bereisde Itsuomi, waarna er wat opbloeit. Voor mij is er vooral de vraag hoe Itsuomi overkomt in de anime, want hij is in de manga geen Mister Perfect.

Zo is hij vaak letterlijk afwezig door zijn vele reizen, soms ook figuurlijk door zijn onduidelijke houding. Maar tegelijkertijd geeft hij duidelijk wel om Yuki. Komt dit ook over? Het maakt het onmogelijk de manga zomaar weg te leggen, maar werkt dit format ook in een 12-afleveringen-format met een kop, midden en staart? We gaan het zien.

Kaiju No. 8

Jocelyn: De manga van Naoya Matsumoto was al een monsterhit en de anime belooft dat dit jaar ook te worden. Niet alleen omdat het bronmateriaal ontzettend goed is, maar ook vanwege de hype rondom het laatste seizoen van reuzenanime Attack on Titan en de film Godzilla Minus One van vorig jaar – Kaiju No. 8 zal lekker meesurfen op die golf.

De premisse is misschien niet bijster origineel (een jongen redt zijn vriend van een kaiju maar eindigt zelf als kaiju/mens-hybride), de uitwerking des te meer. Iets wat je prima kunt overlaten aan animestudio Production I.G. trouwens – ze maakten eerder Psycho-Pass en Haikyu!! De ironische toon van Kaiju No. 8 doet een beetje aan Chainsaw Man denken. En laat ik daar nou nooit genoeg van krijgen.

Moonrise

Kevin: Keer op keer weet Studio Hit bangers te presenteren. Attack on Titan, Vinland Saga, Spy X Family, Ranking of Kings – de lijst gaat door en door. In 2024 werkt de studio voor Netflix aan Moonrise, een nieuw episch drama over de strijd tussen de aarde en de maan – althans: tussen de mensen die er wonen. Het belooft een itch te scratchen die Mobile Gundam Suit: The Witch From Mercury afgelopen jaar niet wist te raken.

Het verhaal gaat over een toekomst waarin de mensen op aarde een kalm leven leiden. Geleid door een globale AI zijn criminelen verbannen naar de maan, waardoor aardbewoners zonder al te veel stress door het leven gaan. Zo’n utopie is vaak maar van korte duur en wanneer de criminelen op de maan het zat zijn, ontstaat er een conflict tussen de aarde en de maan. Jack zit in het midden van dat conflict: hij is zelf een crimineel, maar zijn familie is vermoord door rebellen van de maan. Daardoor is hij op zoek naar wraak en dat belooft episch te worden.

Metallic Rouge

Jocelyn: Een van de beste animestudio’s is zonder twijfel Bones. Je weet wel, die van iconische series als My Hero Academia, Fullmetal Alchemist: Brotherhood en Mob Psycho 100. Ze bestaan 25 jaar en om dat te vieren komen ze met het veelbelovende Metallic Rouge. Met deze originele anime gaan ze terug naar hun sci-fi-roots en vertellen ze het verhaal van een android-meisje en haar vriendin, die op Mars negen rebellerende androids om moeten leggen.

Als je aan de trailer niet voelt met hoeveel aandacht, liefde en enthousiasme de wereld van Metallic Rouge tot leven wordt gebracht, dan lees je het wel in de interviews met frontmannen Yutaka Izubuchi en Masahiko Minami. Kers op de verjaardagstaart is de soundtrack van Mamoru Hosoda, bekend van het prachtige Belle. Bones is back, baby.

Lazarus

Kevin: Een medicijn dat alle kwaaltjes oplost: het klinkt te mooi om waar te zijn. In de nieuwe serie Lazarus blijkt dat ook zo te zijn, want wanneer de wereld net gewend is geraakt aan wondermiddel Hapuna blijkt dat het ontzettend dodelijk is. Het wondermiddel is een superwapen geworden en een groot gedeelte van de wereldbevolking heeft nog maar een paar jaar te leven voordat het wordt uitgeroeid. Aan het Lazarus-team om het duivelse genie achter Hapuna op te sporen om een geneesmiddel te produceren.

Wie de eerste trailer ziet, herkent mogelijk de karakteristieke Cowboy Bebop-stijl. Dat is niet raar, want Lazarus is het nieuwste project van diens regisseur Shinichirou Watanabe. Met tal van knallers in zijn repertoire is de regisseur nu terug met dit originele werk en kunnen we niet wachten op wat dit (hopelijk) in 2024 gaat brengen.

Dandadan

Gerard: Of je Dandadan nou wel of niet gaat kijken, goeie kans dat je er wat van mee gaat krijgen. Want Dandadan is heel veel dingen die uitermate geschikt zijn voor de socials. Dandadan is onder meer: raar, grappig, stijlvol, lomp en horny. Voorbeeldje: een van de twee hoofdrolspelers raakt zijn testikels kwijt aan een turbo granny (een sprintende geest-oma), dus volgen het tweetal in een zoektocht naar… ja, dus iemands ballen. Had ik gezegd dat Dandadan soms ook een beetje lomp is?

De studio van Dandadan werkte hiervoor aan onder meer Scott Pilgrim Takes Off, Devilman Crybaby en Keep Your Hands Off Eizouken! Stuk voor stuk series met een uitgesproken karakter, maar tegelijkertijd ook een totaal andere visuele stijl. Dandadan had niet in betere handen kunnen belanden. Nog niet overtuigd? Kijk even de trailer van Dandadan.

