Het mooiste aan deze serie is dat het zo herkenbaar is. Vooral als je een aflevering ziet met een dag die gewoon compleet fout loopt. Iedereen heeft wel eens zo’n schijtdag en het is een stuk leuker om naar die van een ander te kijken dan hem zelf te beleven. Eén van de ouders heeft ook al een puberdochter. Die dynamiek is heerlijk en als ik dat gebekvecht zie, denk ik wel eens aan wat mijn eigen arme moeder heeft moeten meemaken met mijn grote bek.

Elk van de personages heeft ook weer zijn eigen ding en het maakt elk van hen uniek. Een werkt op een enorm reclamebureau, terwijl de andere psychologe is in een praktijk bij huis. Er als psycholoog met een specialiteit in tieners achter komen dat je eigen tiener doorslaat, is toch wel een dingetje. Een dingetje dat heerlijk vermaak is voor de bankhanger.