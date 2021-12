Hierboven beweerde ik dat Boba Fett maar een aantal minuten te zien is in de originele trilogie. Dit is niet helemaal waar. De roemruchte Holiday Special had namelijk een korte animatiefilm waarin Boba voor het eerst verscheen. Technisch gezien is dit dus zijn eerste optreden, maar omdat iedereen de Holiday Special ontkent en probeert te vergeten tellen we deze gewoon niet mee. Voor diegenen die zich er toch aan willen wagen: het was een soort slechte Star Wars-sitcom die werd onderbroken door een aantal Star Wars-animatiefilmpjes.

Oorspronkelijk was het inmiddels bekende design van Boba’s pantser een concept voor Darth Vader. In de eerste versies van George Lucas’ verhaal was Darth Vader een premiejager die door iedereen gevreesd werd. Ook het pantser was volledig wit en leek al op wat we nu kennen als dat van de Stormtroopers. Alleen de helm was anders, met een zwart T-vormig vizier. Lucas vond het design zo tof dat hij besloot om het te bewaren voor een toekomstig idee.

Bij de voorbereiding van The Empire Strikes Back werd het design weer van zolder gehaald en aangepast met de kleuren zoals we die nu kennen. Ze vonden hem er vooral cool uitzien en dat was goed genoeg. Jeremy Bulloch was de geluksvogel die in het pantser mocht kruipen. Dit was per toeval, omdat hij de enige was die op dat moment fysiek in het pak paste. Bulloch had totaal geen achtergrondinformatie over het personage en besloot zelf wat te experimenteren met het personage. Zo liet hij zich vooral inspireren door Clint Eastwood in A Fistful of Dollars. Een nieuwe legende werd geboren.