Live life to the Max!

HBO Max is sinds maart 2022 beschikbaar in Nederland. Met een niet te missen reclamecampagne was het direct duidelijk dat er een nieuwe streamingdienst op de Nederlandse markt actief is. Hoewel het aanbod op dit moment in vergelijking met Netflix nog redelijk beperkt is, belooft HBO snel uit te breiden.

HBO heeft een aantrekkelijk assortiment weten samen te stellen. Qua films bestaat het aanbod vooral uit films uit de collectie van zusterbedrijf Warner Bros. Je kunt onder andere Dune en King Richard, nu al op HBO Max zien, terwijl deze films recentelijk nog in de bioscoop draaiden. Series is waar HBO bekend om staat en ook hier stelt de streamingdienst niet teleur. Het aanbod bestaat uit alles van klassieke series als The Wire tot recente series als Succession. Om je op weg te helpen heb ik een aantal interessante titels voor je op een rij gezet.

Peacemaker

Peacemaker speelt zich af na de gebeurtenissen van de film The Suicide Squad (2021). Peacemaker (John Cena) wordt gedwongen om zich aan te sluiten bij A.R.G.U.S. Dat is een black ops-divisie die vergelijkbaar is met The Suicide Squad, waar ook Amanda Waller (Viola Davis) aan het hoofd staat. Samen met het team doet Peacemaker onderzoek naar vlinderachtige wezens die zich in menselijke lichamen manifesteren. Het is een leuke superheldenserie met donkere humor. Regisseur James Gunn ken je misschien wel van The Guardians of the Galaxy-films.

Our Flags Mean Death

Regisseur en acteur Taika Waititi, die je misschien kent van Jojo Rabbit en Thor Ragnarok, speelt Blackbeard in deze serie en noemde Our Flags Mean Death ‘een serie over minderheden, door minderheden’. Het gaat volgens hem ook over mensen die zich buitengesloten voelen en dat kan ik zeker beamen. Het is een serie die op het eerste gezicht niet iedereen zal bevallen, maar het is zeker een kijkje waard. Er wordt gebruik gemaakt van absurde humor en gekke situaties. De serie heeft bovendien een van de meest diverse casts die ik in tijden heb gezien. Our Flags Mean Death is losjes gebaseerd op het leven van Stede Bonnet, ook wel The Gentleman Pirate genoemd. Hij was een aristocraat die besloot om zijn knusse leven te verlaten en piraat te worden tijdens de gouden eeuw van de piraterij (1650 – 1730).

Starstruck

Starstruck is een romantische komedieserie geschreven en gespeeld door Rose Matafeo. De serie gaat over Jessie, een vrouw van eind twintig die in London woont en haar hoofd boven water probeert te houden met twee baantjes. Na het hebben van een onenightstand op oudejaarsavond ontdekt ze dat haar bedpartner een beroemde filmster is. Starstruck is een serie met een moderne twist op de klassieke will-they-won’t-they romantische komedie en makkelijk om te bingen.

Kimi

Hoewel HBO het nu vooral van series moet hebben, maakt de streamingdienst ook stappen op het gebied van filmproductie. Kimi, van regisseur Steven Soderbergh en met Zoë Kravitz in de hoofdrol, is een van de meest recente voorbeelden daarvan. Het is een paranoiathriller vergelijkbaar met de eerder op Netflix uitgekomen films The Guilty en The Woman in the Window. Het verhaal gaat over Angela die lijdt aan pleinvrees. Ze werkt thuis als supportmedewerker voor een techbedrijf wanneer ze een misdaad ontdekt en haar veilige huis moet verlaten.

Zack Snyder’s Justice League

De filmbibliotheek van HBO Max bestaat momenteel voornamelijk uit oudere films. Eentje die daarvan gelijk in het oog springt is regisseur Zack Snyder’s versie van The Justice League. Wegens persoonlijke redenen moest Snyder zich terugtrekken tijdens de postproductie van de film. Hij heeft altijd aangegeven dat de versie die was uitgekomen niet zijn visie is en dat hij graag zijn versie zou willen laten zien. Mede door de online petitie #releasethesnydercut kreeg hij deze kans. Zack Snyder’s Justice League is een vier uur durende epos die laat zien hoe de DC Extended Universe er ook uit had kunnen zien.

Er zijn natuurlijk nog veel meer leuke films en interessante series te zien op HBO Max. Ik ben zelf benieuwd naar de series Euphoria en Raised by Wolves. Welke film of serie op HBO Max heb jij al gezien? En wat moet er volgens jou zo snel mogelijk worden toegevoegd aan de bibliotheek? Laat het ons weten in de reacties!