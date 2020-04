Om het ontstaan van het cyberpunk-genre te begrijpen moeten we terugblikken naar vroege sciencefiction-literatuur. Optimistische schrijvers als H. G. Wells schreven vooral utopische boeken zoals A Modern Utopia (1905) en Men Like Gods (1923). In deze boeken stelde technologie de mensheid in staat problemen zoals oorlog en armoede te overwinnen. In de jaren 60 neemt science-fiction echter een nieuwe wending.

Deze nieuwe blik op de toekomst krijgt bijvoorbeeld gestalte in het werk van Philip K. Dick. In zijn bekende werk Do Androids Dream of Electric Sheep (1968) verruilt hij het probleemloze utopia van Wells voor een post-apocalyptische wereld. Bovendien speelt het verhaal zich niet af in de verre toekomst, maar in het nabije jaar 2021. Het boek draait om Rick Deckard, een getroebleerde bountyhunter die de opdracht krijgt zes ontsnapte androids te vermoorden.

Hoewel de term cyberpunk pas voor het eerst gebruikt wordt in een kort verhaal van Bruce Bethke uit de jaren 80, bevat het boek van Dick vrijwel alle elementen van het cyberpunk-genre. We hebben androids, een geplaagde hoofdpersoon en een niet bepaald rooskleurige nabije toekomst voor de mensheid. Alleen de hackers en virtuele werelden ontbreken nog, maar daar kom ik later op terug.