Waarom worden alle shows die ik kijk gecanceld?

Streamingdiensten gaan behoorlijk de fout in

Steeds als ik een serie begin, moet ik er tegenwoordig meteen bij bedenken: is het de moeite om hierin geïnvesteerd te raken? Als vervolgens namelijk blijkt dat de serie het niet goed genoeg doet om een tweede seizoen te krijgen, dan zit je met een half afgemaakt verhaal. In 2022 schreef Netflix zo’n 30 shows af. Wordt dat de standaard?

Toen Netflix net pas een userbase begon op te bouwen als streamingdienst, leek alles heel rooskleurig. De kwaliteit van de Netflix Originals lag behoorlijk hoog en het aanbod was goed. De streamingdienst redde zelfs een aantal shows die ergens anders gecanceld waren. Naarmate er steeds meer concurrenten op de markt verschenen, verzakte het perfecte plaatje dat Netflix opgebouwd had. Dat heeft een paar redenen, maar een grote daarvan is dat er zo veel gecanceld wordt.

Een groeiend probleem

Netflix is niet de enige streamingdienst waar dit probleem zich voordoet. Ook diensten als Amazon Prime en HBO Max maken zich er regelmatig schuldig aan. Bij HBO Max is zelfs een deel van de HBO Originals zoals Westworld compleet van de service gehaald. Een tijd terug ben ik begonnen aan The Nevers, waarvan het eerste deel van seizoen één net was uitgebracht. Het tweede deel van dat seizoen was reeds gefilmd en is naar verluidt ook al door de nabewerking, maar deze zal nooit het licht zien. Het is vermoeiend als dit soort dingen steeds gebeuren, vooral bij series die echt wel potentie tonen.

Dat releases die matig ontvangen worden een kort leven beschoren zijn, is op zich geen verrassing. Dat is niet het geval bij series als The Midnight Club, Raising Dion, Partner Track en als redelijk recente toevoeging Warrior Nun. Ook 1899, die in onze 22 van 2022 verscheen, moest eerder deze week geloven aan de rigoureuze opruimdrang. Al deze shows verschenen meerdere weken in Netflix’ Top 10 en hadden een actieve groep fans. Daarnaast won Julie and the Phantoms (gecanceld in 2020) twee Emmy’s en brak Warrior Nun het Netflix-record voor hoogste score op Rotten Tomatoes.

Als streamingdiensten alleen nog maar kijken naar wat de meeste nieuwe abonnees binnenhaalt, dan is er verder weinig ruimte voor échte creativiteit.

Geen ruimte voor creativiteit

Wat me nog het meest stoort aan al die afgeschreven shows is niet eens het feit dat ze gecanceld worden, maar dat je louter blijft zitten met onafgemaakte verhalen. Als ik aan een verhaal begin, wil ik dat wel doen met de wetenschap dat ik het einde kan bereiken. De meest passende analogie die ik ervoor heb gezien is als volgt: wat als je een boek aan het lezen bent, maar met elke volgende bladzijde heb je de kans dat de rest van het boek leeg is? Een fijn vooruitzicht is het in ieder geval nooit.

Als streamingdiensten alleen nog maar kijken naar welke series de meeste nieuwe abonnees binnenhalen, dan betekent dat dus dat er verder weinig ruimte is voor échte creativiteit, filmmaken om het filmmaken. Dan wordt kwaliteit opzij geschoven ten behoeve van de kwantiteit, en alles draait alleen maar om het zo effectief mogelijk invullen van een kort, binge-waardig seizoen. Dan rest dus de vraag: wat heb je aan een catalogus vol series van één of twee seizoenen die op een cliffhanger eindigen?

Eind goed, al goed?

Nu wordt het ook wel eens netter opgelost. Soms wordt een serie namelijk gecanceld, maar krijgt het nog een laatste seizoen om alle losse eindjes aan elkaar te knopen. In veel van die gevallen vind ik het minder problematisch – de makers krijgen dan wel geen eeuwigheid de tijd om alles te vertellen wat ze willen, maar het verhaal kan wel semi-respectvol worden afgesloten. Zo kreeg Atypical een vierde en laatste seizoen voordat het doek viel en werd bij Sense8 het verhaal afgemaakt met een film. Bij die laatste moest er trouwens wel een grote petitie en veel uitschrijvingen aan vooraf gaan voordat Netflix het hoofd boog.

De vraag is ook of dit een goede oplossing is. Het liefst zouden we natuurlijk gewoon zien dat het einde van het verhaal op een ongedwongen manier bereikt wordt, zoals het geval was bij bijvoorbeeld Black Sails, The Good Place en Orphan Black. Dan kan er ook definitief en bereidwillig een punt achter gezet worden. Als kijker merk je echt het verschil.

Ik hoop in ieder geval dat 2023 een jaar zal zijn waarin we minder series halverwege gecanceld zien worden dan in 2022. Zeker de series waar ik (en jij) nu lekker middenin zitten.