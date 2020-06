Het eerste seizoen bevatte acht zeer meeslepende afleveringen. Het verhaal begint in 1983, wanneer vier vrienden (Lucas, Dustin, Mike en Will) een potje Dungeons & Dragons spelen in de kelder van Mike. Op weg naar huis wordt Will achtervolgd door een bizar wezen. Hij vlucht naar de schuur naast zijn huis, maar wordt uiteindelijk toch gepakt door dit schepsel. Vanaf dat moment is Will Byers op twaalfjarige leeftijd uit het stadje Hawkins in Indiana verdwenen. De spanning is aan!

Zijn moeder Joyce schakelt politieagent Jim Hopper in om Will terug te vinden. Ook de vrienden van Will blijven niet veilig thuiszitten, maar helpen op hun iconische fietsen mee om hem terug te vinden. Uiteindelijk vinden ze wel iemand, maar dat is niet Will. In het bos vinden ze een meisje genaamd 011 oftewel Eleven oftewel El. El is ondertussen gevlucht uit een geheimzinnig lab. Ze was het zat proefkonijn te zijn voor allerlei experimenten van de Amerikaanse regering onder leiding van Dr. Brenner. Met haar bijzondere krachten is El erg waardevol voor het lab. Doordat het lab haar koste wat het kost terug wil hebben, brengt dit El en haar nieuwe vrienden vaak in groot gevaar.

Ondertussen raakt de zus van Mike, Nancy, ook verwikkeld in dit bijzondere verhaal, nadat haar vriendin Barbara verdwijnt en ze in een bos een glimp opvangt van een rare man. Of was het geen man? Omdat de broer van Will, Jonathan, foto’s maakte van Barb op het moment dat ze verdween, komen ze op deze manier samen met elkaar in contact en gaan ze op onderzoek uit.

Mike verstopt Eleven in zijn kelder voor zijn familie. Uiteindelijk kan El via een Dungeons & Dragons-speelbord een andere dimensie zien genaamd ‘The Upside Down’. Hier ziet ze dat een beest uit het dode lichaam van Barbara kruipt. Ook ziet ze dat Will zich in deze dimensie voor een monster verstopt. Ondertussen komt moeder Joyce erachter dat Will vanaf de andere kant met haar probeert te communiceren via de telefoon en lampen. Het resultaat: Joyce hangt alle kerstlampjes op die ze kan vinden. Will vertelt haar op die manier dat hij nog leeft, maar niet veilig is en dat zijn moeder moet vluchten.