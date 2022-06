Waar waren we gebleven met The Umbrella Academy

Superhelden te huur!

Tijdreizen, superkrachten en een bij elkaar gekochte familie die het niet met elkaar kunnen vinden. Binnenkort is The Umbrella Academy terug te zien op Netflix met het derde seizoen! Met meerdere Emmy-nominaties van de eerste twee seizoenen op zak is het uitkijken naar 22 juni, want dan zet Netflix alle tien de nieuwe afleveringen online en kun je bingewatchen als een malle.

Spoilers Let op: dit artikel bevat spoilers. Wil je zeker weten dat je niets over The Umbrella Academy te weten komt? Ga dan terug naar de homepage. Je bent gewaarschuwd.

Grote cast

Zoals veel superheldenseries of -films die op het witte doek verschijnen is ook deze serie geïnspireerd op een stripboek. The Umbrella Academy verscheen tussen 2007 en 2009 en is geschreven door Gerard Way. In 2018 verscheen nog een aantal edities, vlak voordat de serie werd uitgebracht op Netflix. Er kwamen in totaal 24 edities uit. Schrijver Gerard Way kun je ook kennen als leadzanger van de band My Chemical Romance. Ook was hij betrokken bij de productie van de tv-serie. De maker van The Umbrella Academy is echter Steve Blackman. Steve heeft meerdere succesvolle tv-series geproduceerd, zoals Fargo, Legion en Bones.

Met een veelzijdige cast, waar Elliot Page wellicht het meest uitspringt vanwege zijn bekendheid, zijn kijkers snel verkocht. De serie weet het publiek te boeien met de passende muziekkeuzes, waar ik later nog op terug zal komen. Daarnaast laat The Umbrella Academy de menselijke kant van de superhelden zien en waarom het niet altijd makkelijk is om superkrachten te hebben. Voeg daaraan toe dat de personages zo van elkaar verschillen dat een confrontatie met elkaar niet uit kan blijven en je hebt een hit!

Daddy issues

The Umbrella Academy is een superheldengezelschap bestaande uit zeven broers en zussen die zijn geadopteerd door Reginald Hargreeves. Nou… gekocht, kan ik beter zeggen. Nog voordat de zeven superhelden geboren werden was al bij Reginald bekend dat zij krachten zouden hebben. De moeders werden op wonderbaarlijke manier uit het niks zwanger en binnen mum van tijd bevielen ze van hun kind. Reginald stond niet veel later voor de deur met een smak geld om maar al te graag de kinderen over te nemen. Reginald was geen liefhebbende vader en zag zijn kinderen als een product waar de wereld gebruik van kon maken. Dit levert in de loop van de serie de nodige daddy issues op. Verder kiest Reginald ervoor om zijn adoptiekinderen niet alleen een naam, maar ook een nummer te geven: nummer 1 tot en met 7. Deze hiërarchie bepaalt ook de rang in de familie.

Een kort voorstelrondje van de familieleden: nummer 1 is Luther, die ultrasterk en stevig gebouwd is. Nummer 2 is Diego, die het vermogen heeft om met telepathische krachten voorwerpen te laten bewegen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het gebruik van messen. Nummer 3 is Allison. Zij kan mensen laten doen wat ze wil door te beginnen met de zin: “I heard a rumor that…” Nummer 4 is Klaus, die kan communiceren met de doden. Nummer 5 is Five, die kan teleporteren tussen locaties en erachter komt dat deze kracht meer los kan maken. Nummer 6 is Ben, die tentakels kon creëren met zijn armen. Ben is op vroege leeftijd overleden door een ongeluk tijdens een van de missies van The Umbrella Academy. Als laatste is er nog nummer 7, Vanya. Zij lijkt in eerste instantie geen superkrachten te hebben tot het einde van het eerste seizoen.

En waar kom jij vandaan?

Na een introductiescène in de eerste aflevering, waarbij de superhelden worden geïntroduceerd en je een stuk van hun jeugd in beeld krijgt, wordt vooruitgespoeld naar het heden. Alle vijf de familieleden (Ben is op een jonge leeftijd overleden en Five is ook op jonge leeftijd op een mysterieuze verdwenen) wonen niet meer bij elkaar en spreken elkaar amper. Het overlijden van hun adoptievader Reginald brengt hen weer bij elkaar voor een uitvaart. Meteen wordt duidelijk dat de verstandhouding onderling op z’n zachtst gezegd dynamisch is. Aan het einde van de eerste aflevering plopt Five uit het niets tevoorschijn bij zijn familie, inmiddels als tiener. Hij komt met een duidelijke boodschap: “Ik ben jaren geleden, terwijl ik van de ene naar de andere plek wilde teleporteren, per ongeluk naar de toekomst geteleporteerd. Daar waren we allemaal tijdens een apocalyps om het leven gekomen. En deze apocalyps vindt over enkele dagen plaats.” Echter is er een klein probleem: Five weet niet precies wat er gebeurt, alleen wat het resultaat is.

Seizoen 1 draait om het voorkomen van de apocalyps die Five voorspelt. Echter krijgen de helden te maken met een organisatie genaamd The Commission, die middels tijdreizen bepaalde gebeurtenissen wil voorkomen. Zo wil The Commission voorkomen dat The Umbrella Academy de wereld redt van de apocalypse. Zij staan voor het behouden van bepaalde gebeurtenissen en willen niet dat de tijdlijn kan worden aangepast. Daarom strijden de broers en zussen niet alleen tegen de klok, maar ook tegen The Commission. Deze organisatie heeft een belangrijke rol in beide seizoenen, want toen Five zich per ongeluk naar de toekomst teleporteerde, kwam hij voor het eerst in aanraking met The Commission en heeft hij daarna een tijd voor ze gewerkt.

Nummer 7, Vanya, blijkt de sleutel tot succes of ondergang te zijn om deze missie te halen. Zonder dat ze het weet, bezit zij de kracht om geluid om te zetten in destructie. Haar pleegvader gaf haar vanaf de geboorte medicatie, zodat deze krachten niet tot uiting zouden komen. De medicatie neemt Vanya op een gegeven moment niet meer, dus komt haar ware kracht tot uiting. Haar superkracht is zo destructief dat ze de wereld tot een ondergang kan brengen door haar gebrek aan controle. Dit klinkt als iets apocalyptisch, toch?

The Umbrella Academy laat de menselijke kant van superhelden zien en waarom het niet altijd makkelijk is om superkrachten te hebben.

Muziek maakt macht

Zoals ik aan het begin van het artikel schreef, zit de kracht van deze serie in een aantal punten. Te beginnen met de geweldige muziekkeuze. Tijdens het tweede seizoen bevindt de familie zich in de jaren 60 en moeten ze zich een weg terugvinden naar het heden. Wat volgt zijn verschillende scènes waar de muziek van de jaren 60 en 70 perfect bij past. Ik zou je dan ook de playlist aanbevelen waarin alle muziek van The Umbrella Academy staat, die te vinden is op Spotify. Het heeft de retro-muziekstijl van Stranger Things en Guardians of the Galaxy. In seizoen 1 zit een iconische scène waarin de familie in hun eigen kamer danst op het nummer van Tiffany: I Think We’re Alone Now.

Tijdreizen is een belangrijk aspect in seizoenen 1 en 2 – niet alleen vanwege de organisatie The Commission, maar ook omdat de familie tijdens seizoen twee is teruggegaan naar de jaren 60. Het script is knap in elkaar gezet, waarbij gebeurtenissen van de jaren 60, zoals de Civil Rights Movement, de tweede feministische golf en de aanslag op JFK worden meegenomen in de ontwikkeling van de personages. Dit maakt dat de twee seizoenen voelen als twee totaal verschillende series, terwijl het superheldenthema en de race tegen de klok wel worden aangehouden.

Wat te verwachten van het nieuwe seizoen

Op 19 mei van dit jaar kwam de trailer van het derde seizoen van The Umbrella Academy online. Het einde van seizoen twee had een grote cliffhanger waarbij de familie terugkeerde naar hun eigen tijdlijn. Althans, daar waren ze van overtuigd. Het bleek echter dat ze in een ander universum terecht zijn gekomen, waarbij ze nu lijnrecht tegenover hun eigen personages staan. Er is een tijdparadox ontstaan.

Van seizoen drie wordt eigenlijk hetzelfde verwacht als de voorgaande twee seizoenen. Veel verschillende muziekstijlen, een gebeurtenis waarbij ze wederom een race tegen de klok zullen moeten aangaan, nieuwe familiegeheimen die weer boven komen drijven en zwarte humor op de meest ongemakkelijke momenten. De familie heeft vier tot vijf dagen om uit de paradox te ontsnappen voordat ze verdwijnen in het niets. Gaat dat ze lukken?

Met The Sparrow Academy, zoals de familie heet in het alternatieve universum, zal ook een aantal nieuwe personages worden toegevoegd aan seizoen drie. Nieuwe personages betekent ook nieuwe superkrachten! Daarnaast is tijdens de laatste beelden van seizoen twee te zien dat Ben in deze realiteit nog wel leeft!

Op 22 juni zullen alle tien de afleveringen online komen op Netflix. We gaan ons weer klaarmaken voor een familiediner waarbij explosies, vechtscènes, muziek en plot-twists niet zullen ontbreken op het menu!