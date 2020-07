De groep avonturiers ontmoet elkaar in een taveerne in het kleine plaatsje Trostenwald. Een reizend circus voert in het dorp hun show op en circusleden Mollymauk en Yasha zijn daarvoor aan het flyeren. In de taveerne komen zij een paar kleine groepjes reizigers tegen: Fjord, Jester en Beauregard, en Caleb en Nott. Wanneer de circusshow misgaat door een aanval van ondoden, moet de groep samenwerken. Ze verslaan de vijanden, maar worden er daarna van verdacht dat zij het incident hebben aangewakkerd. Nadat ze dit probleem opgelost hebben, besluiten ze samen verder te reizen. Ze reizen naar het noorden richting de stad Zadash. Ondertussen wordt duidelijk dat Beau zich een paar jaar geleden bij de Order of the Cobalt Soul heeft aangesloten.

Onderweg stoppen ze in het stadje Alfield, dat regelmatig aangevallen wordt door gnolls. De groep besluit te helpen door de gnolls te bevechten en de gevangengenomen dorpelingen te bevrijden. Terug in het dorp krijgen de avonturiers hun beloning, maar daarvoor moeten ze wel een naam opgeven. Vanaf dat moment gaan ze verder als The Mighty Nein: de reis gaat nu écht beginnen!