Wil je simpelweg kijken of Dungeons and Dragons of andere tabletop-RPG’s met langere formats iets voor jou zijn? Dan kun je aan een van de twee miniseries van Critical Role beginnen. Let wel op: beide shows hebben andere spelleiders dan je in de campaigns zult vinden, waardoor de speelstijl wat verschilt.

Exandria Unlimited volgt – onder leiding van Aabria Iyengar – een groepje avonturiers in Exandria. De acht afleveringen tellende miniserie speelt zich tussen de gebeurtenissen van de tweede en derde campaign af, en kan dus een opstap vormen naar de derde campaign.

UnDeadwood is een losstaande miniserie van vier afleveringen. Onder leiding van Brian W. Foster onderzoeken vijf vreemdelingen samen een aantal bovennatuurlijke verschijnselen in hun stadje. UnDeadwood gebruikt een ander RPG-systeem en speelt zich niet af in Exandria, dus je kunt de serie compleet los bekijken van andere Critical Role-releases.