Bingewatchen op warme dagen

In mijn tienerjaren was ik het type dat zaken niet zoals een normaal mens ‘gewoon’ leuk kon vinden. Nee, ik kreeg overal direct een obsessie voor. Een van de obsessies die ik jarenlang met me mee mocht dragen waren tv-series en dan het liefst de series waarin moorden opgelost moesten worden, ook bekend als crimeseries met een vleugje drama. Elke aflevering van veertig minuten (helaas aangevuld met ellenlange reclames op de meest ongevraagde momenten) voedde mijn fantasie dat ik later een rechercheur zou zijn wiens dagen gevuld zouden worden met raadsels en achtervolgingen.

Inmiddels ben ik een stuk ouder, helaas niet veel slimmer, maar ik weet wel dat televisieseries niet zijn zoals het echte leven. Dat neemt niet weg dat ik nog steeds met veel liefde die oude series opzet. De series van vroeger hebben vaak ook veel seizoenen, waardoor je lekker voor de ventilator kunt gaan zitten, de gordijnen dicht kunt doen en jouw warme dag kunt spenderen aan het oplossen van moorden. Nu zijn er ontzettend veel series te vinden die jouw kijktijd waard zijn, maar hieronder vind je enkele van mijn persoonlijke favorieten.

Bones

In de serie Bones, losjes gebaseerd op de boeken van Kathy Reichs, vormen de geniale forensisch antropoloog dr. Temperance Brennan en special agent Seeley Booth van de FBI een team, met als doel moorden op te lossen waarbij er van het slachtoffer enkel nog botten over zijn. Het gaat hierbij niet enkel om oude moordzaken, want al snel kom je erachter dat er tientallen manieren zijn om een lichaam snel tot botten te reduceren. Brennan kan vrijwel alles zien door het skelet van een slachtoffer te bestuderen en nadat Angela deze een ‘gezicht’ heeft gegeven gaat de antropologe met Booth op pad om de moordenaar te vinden. “Bones”, zoals Booth Brennan liefkozend noemt, werkt in het Jeffersonian Institute, een enorm laboratorium dat hen alle mogelijkheden geeft om moordzaken op te lossen. In het lab worden zij bijgestaan door entomoloog Jack Hodgins, kunstenaar Angela Montenegro, assistent Zach Addy en vanaf seizoen twee ook door leidinggevende Camille Saroyan.

Deze serie is met stip mijn favoriet en ik ben eigenlijk standaard met een rewatch bezig. Doordat botten de hoofdrol spelen geeft deze serie net een andere wending aan het begrip crimeserie en toen ik het voor het eerst keek wist het me elke week weer te verbazen. Daar komt bij dat de aantrekkingskracht tussen Brennan en Booth elk seizoen een stukje ondraaglijker wordt. “Will they, won’t they?” is toch een van de vragen die je bezighoudt, misschien nog wel meer dan de moorden zelf.

Bones heeft 12 seizoenen die te streamen zijn bij Disney+.

The Mentalist

In The Mentalist krijgt het oplossen van misdaad een bovennatuurlijk randje. Tenminste, zo lijkt het wanneer we kennismaken met Patrick Jane. De blonde man met een voorliefde voor thee werkt als consultant bij het Central Bureau of Investigation (CBI). Voordat hij consultant was, gebruikte hij zijn uitmuntende observatievaardigheden om zich voor te doen als medium. Dit werk bracht seriemoordenaar Red op zijn pad. Deze moordenaar vermoordde de vrouw en het kind van Patrick. Patricks enige missie is vanaf dat moment het vangen van Red John en daarom verleent hij zijn diensten aan het CBI, waar hij onder baas Teresa Lisbon komt te werken.

In elke aflevering maken we kennis met een slachtoffer van een moordzaak en het is aan het CBI-team om erachter te komen wie ervoor gezorgd heeft dat die niet veilig in eigen bed wakker werd. Wat deze serie zo leuk maakt is de persoonlijkheid van Patrick. Hij is een speelse gek. In de ene aflevering wint hij grof geld in een casino, in een andere doet hij een dansje in herfstbladeren en aan het eind van elke aflevering leest hij iedereen de les, omdat hij al meteen wist wie de moordenaar was. Geen dag is saai voor zijn collega’s en hoewel zij er met regelmaat stapelgek van worden, kun je als kijker niets anders doen dan volop genieten.

The Mentalist heeft 7 seizoenen die te streamen zijn bij Amazon Prime en HBO Max.

Criminal Minds

In Criminal Minds treffen we opnieuw een team aan dat werkzaam is bij de FBI. We hebben hier te maken met een speciale unit, namelijk de Behavioral Analysis Unit (BAU). De leden van de BAU gebruiken gedragsanalyse om een profiel op te maken van een verdachte. Dit zogenaamde profileren werkt het beste als er meerdere misdaden worden geanalyseerd, dus vooral bij zaken met seriemoordenaars. Door de seizoenen heen zijn er wisselingen in het team, maar enkele vaste, kleurrijke personages zijn Spencer Reid, het jonkie van het team met een abnormaal hoog IQ, de stoïcijnse Aaron Hotchner en het computergenie Penelope Garcia.

In Criminal Minds wordt maar weinig tijd gespendeerd aan het onderzoeken van bewijsmateriaal. In plaats daarvan houdt het team zich bezig met de kenmerken van de moordenaar. Daardoor heeft de serie een heel andere invalshoek dan de andere titels op deze lijst. Natuurlijk hebben ook de teamleden een eigen leven buiten hun werk om, wat regelmatig van invloed is op hun prestaties. Ook is je leven niet altijd even zeker als je oog in oog komt te staan met een seriemoordenaar. Elke aflevering brengt weer nieuwe spanning met zich mee en dat maakt het zo makkelijk om in één ruk door te kijken.

Criminal Minds heeft momenteel 16 seizoenen die te streamen zijn bij Disney+. Seizoen 17 is in de maak.

Castle

Richard Castle is een bekende detectiveschrijver. Nadat hij zijn hoofdpersonage, Derrick Storm, laat sterven, wordt hij door de NYPD ondervraagd over een moord die gekopieerd is uit een van zijn boeken. Daar ontmoet hij detective Kate Beckett en besluit haar als muze te gebruiken voor het hoofdpersonage van zijn volgende boekenserie.

Richard heeft een goede relatie met de burgemeester en het duurt dan ook niet lang voor hij toestemming heeft om Kate te schaduwen terwijl zij haar werk doet: het oplossen van moordzaken. Gedurende de serie groeit de relatie tussen Richard en Kate. Hoewel er aversie is in het begin van hun samenwerking, groeit dit langzaam uit tot een vriendschap en meer.

Castle heeft 8 seizoenen die te streamen zijn bij Disney+.

Baantjer

Iedere millennial of ouder is opgegroeid met de serie Baantjer. Je hoefde het niet eens zelf te kijken of überhaupt leuk te vinden; er was altijd wel iemand in jouw omgeving die dat wel deed. Met recht ook, want De Cock (natuurlijk met céé, óó, céé, káá) en zijn partner Vledder veroverden in 1995 de Nederlandse televisie. Het is dan ook niet gek dat deze serie een plek heeft in deze lijst. De crimeserie is vernoemd naar bedenker en schrijver Appie Baantjer, die zeventig boeken schreef waarin het duo moorden oplost.

De hoofdrol is voor de oudere rechercheur Jurriaan de Cock. Gekleed in een beige jas en bijbehorende hoed weet hij menig moordenaar op te sporen. Hij doet dit met zijn partner Dick Vledder, die ondanks zijn flauwe opmerkingen toch menig moordenaar tot een bekentenis dwingt. De afleveringen volgden een vaste formule waarbij het lijk gevonden wordt, de lijkschouwing plaatsvindt, leidinggevende Buitendam schreeuwt: “D’r uit, De Cock”, cafe Lowietje wordt bezocht, ondervragingen plaatsvinden en leiden tot een bekentenis. Deze serie mag niet in het lijstje ontbreken, al is het maar omdat het Nederlands trots is.

De originele serie Baantjer telt 11 seizoenen die te streamen zijn bij Videoland. Ook is er een spin-off met één seizoen en een film, tevens te zien op Videoland.

Voordat ik begon met dit lijstje, had ik niet door wat voor enorme nostalgie-trip me te wachten stond bij sommige series. Soms wilde ik dat ik geen volwassene was met bergen verantwoordelijkheden. Het is toch de droom om een week lang series te kijken in een zelfgemaakt dekenfort? Hierboven staan enkele van mijn favorieten. Wees niet boos als die van jou er niet tussen staat, maar zie het als een mooi moment om mij een tip te geven. Nieuwe series zijn altijd welkom!