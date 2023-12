Vier amuses uit de keuken van Wes Anderson

Wes Anderson X Roald Dahl

Een interessante combinatie die zeer goed matcht. Na de stop-motion animatiefilm Fantastic Mr. Fox uit 2009 heeft Wes Anderson andermaal inspiratie getrokken uit het werk van Roald Dahl. Hij heeft vier korte verhalen van de schrijver verfilmd die je lekker tussendoor kunt kijken of in een avond kunt bingen.

Waar gaat het over?

Anderson heeft vier korte films gemaakt gebaseerd op vier korte verhalen uit het oeuvre van Dahl. Verwacht een op elkaar afgestemd kleurenpalet bestaande uit zorgvuldig samengestelde sets en kostuums. Daarnaast maakt hij ook gebruik van stop-motion animatie, snelle zooms en natuurlijk ook mooie totaalcomposities van acteurs, kleding en sets bij elkaar. Anderson gooit zijn trukendoos open en laat in deze serie zien waar hij goed in is.



In zijn laatste films stond Anderson qua casting vooral bekend om zijn grote ensemble casts vol met sterren in elke rol, hoe groot of klein deze ook waren. Ditmaal heeft hij gekozen voor een klein gezelschap van bekende Britse namen die ieder in twee van de vier films te zien zijn. Naast Benedict Cumberbatch spelen Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend en Richard Ayoade mee.

Oké, maar waar gaat het echt over?

Drie van de films duren ieder ongeveer zeventien minuten en zijn gebaseerd op de korte verhalen; de rattenvanger, de zwaan en vergif. De laatste is mijn persoonlijke favoriet. Het verhaal speelt zich af in India onder Britse heerschappij. De verteller van het verhaal Timber Woods (Patel) bezoekt zijn vriend Harry Pope (Cumberbatch). Harry ligt stil en zwetend in zijn bed. Hij vertelt aan Timber dat er een slang op zijn buik ligt. Om hem te redden schakelt Timber de hulp van Dr Ganerbai (Kingsley) in. Wat me aanspreekt van dit verhaal is hoe de spanning steeds groter wordt en je je afvraagt of Harry het zal overleven en of hij wel echt een slang op zijn buik heeft.



Het laatste en langste verhaal is The Wonderful Story of Henry Sugar. De film kan het best beschreven worden als een verhaal in een verhaal in weer een ander verhaal. Het hoofdverhaal gaat over Henry Sugar (Cumberbatch) die met behulp van een boek dat hij heeft gevonden leert om door objecten heen te kijken. Het is een leuk verhaal waarin zelfs Roald Dahl (in de vorm van Fiennes) een rol speelt. In de andere drie films heeft het personage een kleine bijrol, maar hier is hij meer onderdeel van het geheel.

Waarom moet ik het kijken

Met deze films toont Anderson zijn unieke stijl in zowel beeld als tekst. Hij heeft vier films gemaakt waarin hij naast film ook de mediavormen van luisterboeken en theatervoorstellingen heeft weten te verwerken. Het is een mooie introductie in de wonderlijke werelden die Anderson creëert in zijn films. Het is een serie die naar meer smaakt en hopelijk snel uitgebreid zal worden. De korte films, Fantastic Mr. Fox en een andere film van Anderson, Moonrise Kingdom, zijn allemaal te zien op Netflix.