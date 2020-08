We zitten nog steeds te wachten op de release van de nieuwe Wonder Woman-film, maar een release voor Wonder Woman lijkt nu echt dichterbij te komen. In de nieuwe trailer zien we natuurlijk Gal Gadot als Wonder Woman en Chris Pine als Steve Trevor, maar belangrijker is wel dat we Kirsten Wiig voor het eerst volledig in de rol van Cheetah zien. De film heeft duidelijk een lichtere toon dan veel van de andere trailers die te zien waren tijdens FanDome.