Maar de Pizza Planet Truck is niet het enige van Toy Story dat in meerdere Disney-films terugkomt. Zo refereert nummer 95 op de trein in Toy Story 3 naar het jaar waarin de eerste Toy Story-film uitkwam. Ook nummer 95 op de zijkant van Lightning McQueen, uit de film Cars, zou hiernaar verwijzen. Wij geven toe dat dit wellicht wat vergezocht is. Het kan natuurlijk ook ‘gewoon’ een nummer zijn. Hoewel, Disney kennende, zij doen nooit iets zomaar. Nummer 95 op Lightning McQueen kan ook een verwijzing zijn naar iets heel anders. Nu we het toch over Cars hebben, het is je vast nooit eerder opgevallen dat er op de banden van Lightning McQueen Lightyear staat. Dit is een stiekeme verwijzing naar Buzz Lightyear.

Disney heeft er daarnaast voor gekozen personages van Toy Story her en der terug te laten komen. Dit komt natuurlijk goed uit, aangezien zij tenslotte allemaal speelgoed zijn. Zo zit bijvoorbeeld de Lots-o’-Huggin’ Bear, oftewel Lotso, in de film Up in een hoekje tegen de muur van een slaapkamer aan. En is het je ooit opgevallen wie er op de grond ligt in de behandelkamer van de tandarts in de film Finding Nemo? Het is de enige echte Buzz Lightyear. Ook in de film Coco zie je als je goed kijkt knuffels of poppen hangen van Woody en Buzz Lightyear.