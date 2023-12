Unicorn Store is een sympathieke komedie over zelfontwikkeling en regenbogen

“It feels like happiness”

De vrouw met de naam van een kaas en een Oscar in haar Room heeft een druk najaar. Ze verleent haar stem aan Scott Pilgrim Takes Off (Netflix) en is te zien in Lessons in Chemistry (Apple TV+) en op het witte doek in The Marvels. Ik heb het natuurlijk over Brie Larson. Al die recente blootstelling aan Brie deed mij denken aan haar regiedebuut uit 2017: Unicorn Store.

Unicorn Store is een sympathieke, kleine film over volwassen(er) worden, maar toch de dromen uit je jeugd behouden. Een film over vriendschap, vertrouwen, het geloof in het onmogelijke en het mogelijke. De gebeurtenissen zijn wonderlijk en fantastisch, maar allemaal in een gemoedelijke sfeer. Unicorn Store is een film om lekker bij te relaxen.

Waar gaat het over?

Kit (Larson zelf) is een eigenaardige twintiger die is blijven hangen in de fantasieën en belevingswereld van een scholier: onder andere veel glitters en regenbogen. Ze heeft begrijpende ouders (Joan Cusack, Bradley Whitford), die haar veel ruimte laten om zelf te ontdekken wat ze met haar leven wil. Op een dag besluit Kit het roer om te gooien en haar lethargie op de bank voor de tv in te ruilen voor een kantoorbaantje bij een marketingbedrijf. Mede door de obsessieve interesse van haar leidinggevende (Hamish Linklater) werkt ze zich binnen een paar dagen op van kopieermiep tot miep met ideeën.

Maar dan krijgt Kit een mysterieuze brief met de tekst: “You are invited to the store”. Ze gaat op zoek naar de winkel en ontmoet de bizarre eigenaar (Samuel L. Jackson), die Kit verzekert dat er een eenhoorn voor haar besteld is. Ze moet alleen aan een paar voorwaarden voldoen om het dier te verwelkomen. Bijgestaan door de zachtaardige doe-het-zelver Virgil (Mamoudou Athie) kwijt Kit zich enthousiast van haar taak en verliest ze zichzelf in fantasie. Of is het allemaal toch echt?

Ok, maar waar gaat het nu echt over?

Unicorn Store is een film die een idioot gegeven succesvol combineert met subtiele komedie. De lieflijke interacties tussen de protagonisten brengen een glimlach op je gezicht. Kit is kwetsbaar en moet haar kracht vinden. Haar verlangen naar de eenhoorn en de daaruit voortvloeiende gebeurtenissen zijn metaforisch, maar zonder zwaar op de hand te worden. Unicorn Store heeft geen vlammende toespraken of verharde confrontaties, maar gegronde ontmoetingen en erkenning van ieders eigenaardigheden.

Een klein verhaal zoals in Unicorn Store verteld wordt, rust grotendeels op de schouders van de acteurs. En dat zijn krachtige schouders. Larson en Jackson komen elkaar regelmatig tegen in de MCU als Captain Marvel en Nick Fury, maar in Unicorn Store zijn ze op hun best. De flamboyante winkeleigenaar en de sceptische Kit hebben een uiterst komische dynamiek. Ook Kits relatie met haar ouders en met Virgil ademen humor en sympathie. Van Unicorn Store word je echt warm van binnen.

Waarom wil ik dit zien en waar kan ik dit kijken?

Larsons persoonlijkheid wordt vaak omschreven als quirky: een beetje raar en eigenzinnig. Dit levert zowel haters als liefhebbers op. Als jij een van de liefhebbers bent, dan is Unicorn Store echt iets voor jou. Larson regisseert zichzelf en de rest van de uitmuntende cast in een unieke film die de kracht van fantasie én werkelijkheid laat zien. Unicorn Store is te streamen op Netflix.