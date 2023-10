De Unbreakable-trilogie brengt je de donkere kant van het superheld-zijn

Not All Heroes Wear Capes

Met films als The Sixth Sense en The Last Airbender heeft regisseur M. Night Shyamalan een hoop boeiends in zijn oeuvre. Zijn Unbreakable-trilogie is voor fans van thrillers of superhelden zeker het bekijken waard.

Thrillers voor superheldenfans of superhelden voor thrillerfans. Dat is hoe je de Unbreakable-trilogie van Shyamalan het best kunt omschrijven. Over een periode van maar liefst negentien jaar werkte Shyamalan aan dit drieluik. De eerste film, Unbreakable, verscheen namelijk in 2000. Split, het vervolg op Unbreakable, zou op zich laten wachten tot 2017, waarna in 2019 de laatste editie van dit cinematische trio, Glass, verscheen.

Waar gaat de Unbreakable-trilogie over?

Het omschrijven van de Eastrail 177-trilogie, zoals deze ook wel wordt genoemd, is eigenlijk niet zo eenvoudig als het vaak is met trilogieën. De drie films zijn namelijk slechts op een vrij losse manier met elkaar verbonden. Alle drie zijn eigenlijk ‘origin stories’ voor de superhelden waarvan ze het verhaal vertellen. In Unbreakable is dat David Dunn, gespeeld door Bruce Willis. David Dunn, de enige overlevende van een groot treinongeluk. Op die manier komt hij erachter dat hij superkrachten heeft en nagenoeg onschendbaar is.

In de tweede film, Split, is het Kevin Wendell Crumb, gespeeld door James McAvoy, die krachten heeft. Crumb heeft een dissociatieve identiteitsstoornis, waardoor hij meerdere persoonlijkheden heeft. In de film is hij echter vooral de ‘bad guy’; hij ontvoert namelijk drie meisjes. Split is daarom haast beter als een superschurkenfilm te omschrijven.

Glass is de laatste film uit de trilogie waarin Shyamalan alle draadjes van deze twee losstaande verhalen op een knappe manier aan elkaar knoopt. Hoe hij dat doet, daar wil ik nog niet te veel over vertellen. Dan moet je toch echt zelf de films kijken!

Wat maakt deze trilogie zo uniek?

Hoewel de films gaan over superhelden zijn zeker Unbreakable en Split haast geen superheldenfilms te noemen. Ja, er zitten mensen met krachten in, maar het zijn voornamelijk thrillers. Dit gaat zeker op voor Split, met zijn psychologische thematiek. Shyamalan’s weergave van dissociatieve identiteitsstoornissen in de film wordt overigens niet door iedereen gewaardeerd. Mensen met de stoornis en experts op het gebied vinden de film stigmatiserend en een verkeerde representatie van de werkelijke stoornis. Wanneer je aan het genieten bent van de film, blijf het dan wel zien als een fictief werk en geen realistische weergave van de werkelijkheid.

Hoe dan ook, de Unbreakable-trilogie is eigenlijk een superheldentrilogie voor mensen die klaar zijn met de grootste blockbusters ter aarde die we de laatste jaren van Marvel en DC gewend zijn. Naast dat het qua sfeer totaal anders aanvoelt, snijdt de trilogie ook diepere thema’s aan die we niet gewend zijn van de vaak met actie gevulde superheldenfilms. De films stellen veel meer de vraag wat het daadwerkelijk betekent om superheld te zijn in een ‘normale’ wereld. Het is een meer realistische weergave van superkrachten, in hoeverre dat natuurlijk kan als het gaat over iemand die nagenoeg onkwetsbaar is.

Maar toch hebben alle drie de films ook een hele eigen en unieke ‘feel’, wat het extra tof maakt dat drie ogenschijnlijk verschillende films één geheel zijn. Unbreakable is meer een mysteriefilm, Split is een echte psychologische thriller en Glass lijkt wel iets meer op een klassiekere superheldenfilm, maar speelt wel met de conventies van dat genre. Maar allemaal hebben ze de gegronde, donkere en realistische stijl die deze trilogie echt uniek maakt.

Waarom wil ik dit zien en waar kan ik dit kijken?

De Unbreakable-trilogie is een uiterst vermakelijke filmserie voor iedereen die van spanning met wat bovennatuurlijke elementen houdt (M. Night Shyamalan heeft natuurlijk ook The Sixth Sense gemaakt). Zeker de eerste twee films leveren volledig op dit vlak, de derde doet jammer genoeg wel iets onder voor de andere in de reeks. Een extra reden om te kijken is de geweldige, alom geroemde acteerprestatie van James McAvoy in Split.

Vanwege de verschillende distributeurs staan niet alle drie de films op één streamingdienst. Gelukkig zijn ze wel alle drie beschikbaar. Unbreakable en Glass, deel 1 en 3, zijn beide te zien op Disney+. Split is te zien op Prime en Netflix. Met 7 uur en 32 minuten op de klok is deze trilogie overigens perfect geschikt voor een marathondagje. Alleen zul je dan dus tijdens het kijken even snel moeten wisselen van dienst.