Films om nu in de bioscoop te gaan bezoeken

In 2014, het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, was daar opeens Kingsman: The Secret Service, een film over een zeer geheime dienst waarin de leden netjes gekleed zijn, maar ook een uitgebreide skill set hebben. De film is net zo Engels als James Bond, maar dan veel intenser. De film was vrijwel meteen een succes en in 2017 kwam er een vervolg, Kingsman: The Golden Circle.

In deze film gaan we erachter komen hoe de dienst is ontstaan en waarom hun hoofdkantoor achter een pakkenwinkel verstopt zit. Vervolgen op unieke films zijn altijd moeilijk te evenaren, dat blijkt ook nu weer. De acteurs doen hun best volgens critici, maar dat is niet voldoende om de film even succesvol te maken als de voorgangers. Ondanks alle minder positieve kritiek rondom de film blijft het toch interessant om te zien hoe deze organisatie is ontstaan.