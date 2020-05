Animatieseries om je bezig te houden terwijl je binnen zit

Deze Netflix Original die duidelijk gericht is op een volwassen publiek, is een anthologieserie waarin elke aflevering door een andere studio geschreven en geproduceerd is. Hierdoor springen verschillende stijlen uit de verf. Ook de cast is voor elke aflevering anders. We zien onder andere namen als Samira Wiley (Orange is the New Black) en Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim, Birds of Prey) voorbij komen.

De meeste verhalen vallen binnen fantasy, sci-fi of horror en de makers zijn duidelijk niet bang om tussen genres in te vallen of buiten het boekje te gaan. Zwarte humor en donkere plots genoeg dus. Wat dat betreft doet het sterk denken aan Black Mirror. Volume 1 telt 18 afleveringen die allemaal 17 minuten of korter zijn. Ze staan allemaal in een willekeurige volgorde op Netflix zodat het er voor iedereen net iets anders uitziet. De streamingservice heeft afgelopen jaar naar buiten gebracht dat een tweede volume in de maak is, maar de releasedatum is nog niet bekend.