The Power draait krachtig de rollen om

Wie is het zwakke geslacht?

Stel je voor dat je als vrouw bespot, mishandeld of gewoon genegeerd wordt. En stel dat je dan opeens een nieuwe kracht ontwikkelt. Niet alleen jij, maar veel meer jonge vrouwen in de wereld. Je bent nu in wezen sterker dan al die mannen die jou iets hebben misdaan of al die jongens die jou pesten. Nu zullen ze wel naar je moeten luisteren. Dat is de premisse in Prime’s nieuwe sciencefictionserie The Power. Alle jonge vrouwen hebben opeens een nieuwe kracht in de vorm van elektriciteit. Sommigen gebruiken het zonder nadenken als wapen, terwijl velen er bang voor zijn of niet weten wat er met ze gebeurt. Maar ze zijn niet zo bang als de mannen nu zijn, want opeens zijn de rollen omgedraaid.

The Power is vernoemd naar het gelijknamige boek uit 2016 van de Engelse schrijfster Naomi Alderman. Zij is ook de hoofdschrijver van de interactieve hardloop-app Zombies, Run! en ze was een jaar de protegé van Margaret Atwood (bekend van The Handmaid’s Tale).

Feminisme is een centraal thema in deze serie. Ook krijg je te zien hoe de omgeving op deze nieuwe ontwikkelingen reageert. Deze transformatie is al heftig genoeg, maar die gevoelens worden des te meer versterkt als je familie je hierin niet steunt.

Een wereldse setting

In The Power reizen we van Seattle, Washington State naar Nigeria en van de Londense nachtclubs naar de Amerikaanse Bible Belt. We volgen drie vrouwen die als hoofdpersonen fungeren in verschillende delen van de wereld. Dat zijn Toni Collette (Hereditary, Knives Out), Halle Bush (dit is haar eerste rol, maar trekt wel meteen de aandacht) en Ria Zmitrowicz (meerdere TV-rollen, zoals Three Girls en Mr. Selfridge). Daarnaast heeft Auli’i Cravalho (Vaiana, All Together Now) een belangrijke rol als dochter van een burgemeester. Naast hen is er een mannelijke, beginnende journalist gespeeld door Toheeb Jimoh (Ted Lasso), die ook een belangrijke rol heeft. Via deze hoofdpersonen leer je welke gevolgen deze drastische verandering heeft op de samenleving.

Realistische beelden

De makers van The Power proberen thema’s als feminisme en vrouwenonderdrukking meer onder de aandacht te brengen, zoals de afgelopen jaren ook in de realiteit steeds meer gebeurt. De vrouwelijke burgemeester van Seattle, die niet altijd serieus genomen wordt door de mannelijke gouverneur die technisch gezien boven haar staat. Een jonge zwarte vrouw in het zuiden van Amerika zonder ouders die zelf moet zien te overleven, gelukkig is ze niet helemaal alleen. De dochter van een Engelse gangster: haar moeder was een liefje van die gangster (Eddie Marsan, bekend van V for Vendetta en Sherlock Holmes), maar hij erkent haar niet in het openbaar, ook al lijkt hij wel om haar te geven.

The Power bouwt vrij rustig op. In elke aflevering maak je kennis met een paar van de hoofdpersonen. De eerste drie afleveringen laten vooral zien hoe iedereen de kracht ontdekt en het wel (of juist niet) accepteert. Aflevering vier gaat in een stroomversnelling en hier staan het zwakke en sterke geslacht lijnrecht tegenover elkaar. Deze aflevering speelt zich af in een land waar vrouwenrechten niet zo vanzelfsprekend zijn als in de Westerse wereld. Is het een heftige aflevering? Ja, maar vrouwen die geslagen of bedreigd worden of erger zijn in sommige gebieden geen nieuws meer. The Power mag dan fictie zijn, de mensen en situaties zijn dat niet.

Waar kan ik The Power kijken?

Op dit moment zijn er 8 afleveringen live op Prime Video en de slotaflevering komt vrijdag 12 mei live. Zelf vind ik het wel prettig om elke keer een aflevering te kijken en zo het weekend in te gaan. Het geeft je de kans om na te denken over wat je echt te zien krijgt, zeker met zulke intense scènes. Ga jij The Power een kans geven?