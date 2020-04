Het verhaal van The Expanse speelt zich af binnen ons eigen zonnestelsel, een paar honderd jaar in de toekomst. De mensheid heeft Mars en de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter gekoloniseerd. De politieke verhoudingen tussen de aarde, Mars en de bewoners van de planetoïdengordel – ook wel belters genoemd – zijn al tijden gespannen. Aarde is nog steeds de machtigste mogendheid, maar Mars heeft dankzij de techneuten die zich daar vestigden een sterke vloot. De belters voelen zich ondertussen onderdrukt en weinig serieus genomen.

De belangrijke spelers in het begin van het verhaal zijn James Holden, Joe Miller en Chrisjen Avasarala. James Holden is onderdeel van de crew van het ruimteschip de Canterbury en moet aan het begin van de serie machteloos toezien bij een aanval door mysterieuze stealthschepen. Joe Miller is detective op Ceres in de planetoïdengordel en krijgt de opdracht de mysterieuze verdwijning van Julie Mao te onderzoeken. Chrisjen Avasarala is een politicus op aarde die een oorlog tussen aarde en Mars probeert te voorkomen.