The Boys gaat over een onwaarschijnlijke groep ‘normale mensen’ die allen om hun eigen redenen een afkeer hebben tegen superhelden en alles wat ze doen. Deze groep wordt geleid door de charismatische doch ietwat ongefilterde Billy Butcher. In een wereld waar supes (lees soeps), mensen met krachten, beroemd zijn, aanbeden worden als goden en meer macht hebben dan politici, speelt niet iedereen volgens de regels. The Boys laat zien waar gewone mensen toe in staat zijn wanneer supes zich met regelmatig gaan misdragen. Het is de strijd tussen de machtelozen en de oppermachtigen.

In het eerste seizoen van The Boys maken we kennis met Vought, het bedrijf dat superhelden commercialiseert en middels het geheimzinnige compound V verantwoordelijk is voor het creëren van supes. Vought zet de supes neer als helden. The Boys ze wil het bedrijf ontmaskeren en afstraffen voor alle misdaden van de supes en het persoonlijk leed wat hen is aangedaan.

In het tweede seizoen zijn The Boys op de vlucht nadat ze vals worden beschuldigd voor de moord op Madelyn Stillwell, een hooggeplaatste medewerker binnen Vought. Terwijl ze zichzelf gedeisd proberen te houden gaan hun plannen om Vought te ontmaskeren onverminderd door.