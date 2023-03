Een buitengewoon mooie expo

The Art of DC – The Dawn of Super Heroes is een supermooie expositie van de superhelden van uitgever DC. Als je ooit Kal-El of Harley Quinn van dichtbij had willen zien, dan is nu je kans. Bij deze kleurrijke expo krijg je een lading aan achtergrondinformatie, ideaal voor jongeren en ouderen die jong van geest zijn. Deze expo kun je samen bezoeken met het strip-, animatie- en gamemuseum Storyworld als je een combikaartje koopt. Geen slechte manier om je vrije dag te besteden.

In het hart van Groningen staat het Forum, een groot gebouw met verschillende mogelijkheden voor creatieve en informatieve uitjes. Op de vierde etage vind je daar momenteel de expo The Art of DC: een uitgebreide verzameling van strips, beeldmateriaal, conceptmateriaal, maquettes, schaalmodellen en informatie over superhelden zoals Batman en Wonder Woman. Naast al deze mooie beelden zijn ook de originele kostuums van verschillende personages uit de films en zelfs de Batpod uit The Dark Knight te bewonderen.

Een verzameling creativiteit

Aan het begin van The Art of DC is er een tijdlijn te zien van de oorsprong van verschillende helden in de stripwereld. Wist je bijvoorbeeld dat Superman al in 1938 in een stripboek voorkwam? En dat hij voor het eerst in een tekenfilm te zien was op tv in 1941? Tussendoor zijn er bankjes aanwezig bij beeldschermen waar je een deel van deze oude tekenfilm kunt zien.

Persoonlijk vond ik het leuk om de oude Superman-tekenfilm te zien: een verhaal van goed versus kwaad met eendimensionale slechteriken. Eenvoudig maar effectief. Daarnaast hoor je meerdere makers iets vertellen over hun rol in de films van DC, zoals de regisseur van de Justice League-film Zack Snyder, maar ook bijvoorbeeld de kostuumdesigner van The Dark Knight, Lindy Hemming (hem betekent zoom, dus ze heeft ook nog een perfect aptoniem).

Wonder Woman Concept art Zet een glimlach op

Een reisje waard

Dankzij deze tijdlijn en veel unieke covers van de stripboeken die erbij hangen krijg je een goed beeld van hoe DC zich ontwikkeld heeft van een kleine uitgever tot een plek waar veel grote superhelden vandaan komen. Het is ook heel interessant om te zien hoe sommige helden veranderd zijn door de jaren heen. Vooral de eerste Flash zag er heel anders uit dan de huidige Flash van het grote (of kleine) scherm.

Als je door de zalen heen loopt, dan voelt The Art of DC als een reis door het verleden.

Wel of geen ondergoed?

Als je door de zalen heen loopt, dan voelt The Art of DC als een reis door het verleden. Het maakt niet uit of je alleen de laatste Batman hebt gezien of nooit verder bent gekomen dan de comics. De expo is aan te raden voor filmkenners, striplezers, kinderen die gek zijn op superhelden, fans van zwarte leren pakken (grapje) en mensen die dit soort beeldmateriaal op waarde kunnen schatten. Daarnaast is er ook een redelijk hoog nostalgiegehalte, in ieder geval voor deze redacteur.

Voor aan je muur

Storyworld: over de verhalen in onze favoriete strips, animaties en games

Op de zesde etage van het Forum vind je Storyworld: een strip-, animatie- en gamemuseum. Hier bevindt zich een verzameling van veel strips van Nederlandse en internationale bodem. Alles waar een verhaal een belangrijk onderdeel is, komt voorbij. Bekende IP’s die je tegenkomt zijn bijvoorbeeld Franka, Kuifje, en Donald Duck van Disney. Ook de bekendste eend uit Nederland, Alfred Jodocus Kwak, heeft hier een plekje.

Een boel plaatjes

Bij Storyworld zie je hoe je een strip of animatie maakt, compleet met veel voorbeelden, maar ook hoe je het verhaal vertelt. Zo krijg je bijvoorbeeld uitleg over de hero’s journey en hoe de held of protagonist staat ten opzichte van de antagonist en eventuele bijpersonages, zoals de sidekick (vaak een goede vriend). Daarnaast zie je twee belangrijke onderdelen die meteen weergeven hoe ingewikkeld een animatie kan zijn. Je hebt het storyboard waar eigenlijk alle beelden op te zien zijn die in het desbetreffende verhaal voorkomen en ze laten zien hoe scene writing eruit ziet, oftewel het script. Wist je trouwens dat je 24 plaatjes nodig hebt voor één seconde film?

Herken jij alle IP’s? De boer uit Shaun het schaap Art uit Guild Wars 2

Een ereplaats

Elke paar maanden is er ook Storyworld Spotlight, waarin ze een bijzondere strip-, animatie- of gamemaker in de schijnwerpers zetten. Op dit moment is dat gamestudio Guerrilla Games en haar nieuwste game Horizon Forbidden West (lees hier onze review). Er zijn meerdere ontwerpen te zien en de ontwikkelaar vertelt over de creativiteit van het verhaal. Wat de expo, genaamd Lessons of the Wild, echt afmaakt, is het levensgrote beeld dat ze gemaakt hebben van hoofdpersoon Aloy.

Tot wanneer zijn deze expo’s te zien?

The Art of DC – The Dawn of Super Heroes is te zien in het Forum in Groningen en is nog te bezichtigen tot en met 26 maart 2022. Daarna verdwijnt de expo uit Europa, dus grijp vooral je kans.

De mini-expo Lessons of the Wild is nog te zien tot en met 5 maart 2023.